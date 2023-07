El expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático, rechazó el atentado contra una unidad militar este viernes en la vía entre Yopal (Casanare) y Tame (Arauca), que dejó seis soldados heridos.



Para el exmandatario, hechos de violencia como este anulan el ánimo de paz, incluso de quienes votaron sí en el plebiscito del 2016 sobre el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc, que finalmente ganó el no.



"La violencia, carros bomba, asesinatos de soldados y policías, secuestro, extorsión, anula los deseos de paz, incluso de los más fervientes votantes del sí en el plebiscito del 2016. La seguridad es factor determinante para la paz", aseguró el jefe del Centro Democrático.



La violencia, asesinatos de soldados y policías, carros bomba, secuestros, extorsión, etc



anula el ánimo de paz, incluso de aquellos que votaron fervorosamente por el Sí en el Plebiscito.



La seguridad es determinante fundamental de la paz

Por ahora, no se ha determinado qué grupo ilegal está detrás de este acto terrorismo. Pero en esta zona hacen presencia las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del Eln.



Se espera que este sábado se lleve a cabo un consejo de seguridad encabezado por la cúpula militar, que se desplazó hasta la región y se espera que en la tarde se conozcan las primeras hipótesis sobre el atentado.



El presidente Gustavo Petro, por su parte, calificó el atentado como repudiable. "Le he pedido al ministro de Defensa que se desplace inmediatamente al departamento y atienda personalmente este hecho. No toleraremos más hechos que produzcan zozobra a la población", aseguró el mandatario en la noche del viernes.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA