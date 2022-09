A finales de agosto se conoció que en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, estaban adecuando el oratorio para que sea un espacio de "culto y reflexión neutral", en el que sean "bienvenidas todas la religiones" además de la católica.



(Puede leer: Capilla del Congreso: proponen que se convierta en un 'espacio neutro de culto')



"El espacio de oratorio en el aeropuerto se encuentra en adecuaciones y en los próximos días será nuevamente habilitado como un espacio de culto y reflexión neutral. En donde serán bienvenidas todas las religiones", dijeron en ese momento.

Tres semanas después, en la Cámara de Representantes se propuso que la capilla que está ubicada en el Congreso se convirtiera, igualmente, en un "lugar de culto neutro".



La propuesta es del representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Losada, quien argumenta que "Colombia es un Estado Laico, tenemos libertad de culto y en el Estado debe primar la neutralidad religiosa".



Ambas iniciativas levantaron polémica en redes sociales y uno de los que se pronunció recientemente es el ex presidente Álvaro Uribe.



En su cuenta de Twitter, el ex mandatario afirmó que "en Colombia, donde se respeta a todas las religiones, cerrar un templo no es estimular la libertad de culto sino ofender a la religión a la cual está dedicada el templo que se pretende cerrar".



(En otras noticias: #NoMiCiela: los reclamos del feminismo al presidente Gustavo Petro)

Facebook Twitter Linkedin

Ex presidente Álvaro Uribe. Foto: @cesarmelgarejoa

Luego agregó que "la libertad de cultos exige respeto a todos, que haya tantos templos como quieran las comunidades, pero a nadie hay que quitarle o limitarle su templo, que solamente crea tensiones que pueden tener cualquier desarrollo de agresividad y violencia".



Desde el Centro Democrático otra de las voces que reparó este tipo de ideas fue la senadora María Fernanda Cabal, quien incluso señaló que esto se trata de una "persecución disfrazada de buenas intenciones". "Lo que falta es que se les ocurra desmontar la Catedral Primada y las iglesias del centro de Bogotá, para incluir a los “excluidos”, aseguró.



POLÍTICA

Otras noticias de Política

- Miserable dictador': Jota Pe Hernández cuestiona que Venezuela sea garante



- Congresistas visitan personas detenidas en medio de las protestas en Bogotá



- De la Calle rechaza abrir otra negociación con ‘Iván Márquez’