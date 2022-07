Al término de su reunión con el presidente electo, Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe, el jefe del Centro Democrático, dijo que se apoyarán muchos de los temas del nuevo gobierno sin cálculo político pero agregó que si el partido está en desacuerdo con alguna de las iniciativas hará una “oposición responsable”.



Esta situación ha generado inquietudes sobre qué significa hacer una oposición responsable y por eso EL TIEMPO consultó a algunos dirigentes de la colectividad uribista.



La senadora María Fernanda Cabal dijo que eso significa que el Centro Democrático acompañará propuestas que considere buenas para el país. Pero, eso sí, dejó en claro que si bien oposición no significa ser un obstáculo en todo, sí implica “defender principios, valores y los límites de las líneas rojas que no se podrán pasar por este gobierno socialista”.



Resaltó que su partido estará vigilante “a todo aquello que sea la destrucción del futuro de Colombia”.



El representante Edward Rodríguez aseguró que una oposición responsable es juiciosa y estudiosa, plantea temas y tesis al país y apoya lo que le beneficia a la ciudadanía para sacarla de la pobreza. “Pero también que sea sólida y fuerte con las tesis y los temas que siempre se han defendido”, anotó.



El senador electo Alirio Barrera destacó que se van a apoyar algunas iniciativas que beneficien a los colombianos.



“En aquellos temas en los que tengamos diferencias haremos una oposición muy respetuosa, argumentada y buscando el beneficio del pueblo colombiano”, dijo el dirigente casanareño.



Por su parte la exministra y senadora María del Rosario Guerra señaló “buscaremos siempre colaborar, pero seremos una oposición seria de aquello que definitivamente creamos que le hace daño al país y eso lo tendremos que denunciar y, por supuesto, no apoyar”.



Y el senador Ernesto Macías destacó que el partido debe hacer una oposición férrea, responsable y sería con el país, es decir, “defender las instituciones y la democracia y tiene que alzar la voz cuando se atente contra los intereses de los colombianos”.



"La bancada en el Congreso, así sea la única de oposición, debe oponerse a las iniciativas que no le convengan al país y modificar, si es necesario, las que sean beneficiosas. Igualmente, debe apropiarse y defender la extraordinaria obra de gobierno del presidente Iván Duque", dijo.



