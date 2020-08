'Hoy fui reseñado como preso #1087985': Álvaro Uribe

El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez publicó en redes sociales la primera fotografía de él desde que la Corte Suprema de Justicia le ordenó la detención domiciliaria, el pasado martes 4 de agosto y pidió transparencia.



En su cuenta de Twitter, el jefe del Centro Democrático señaló: "Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc, su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo inferencias. Me interceptaron ilegalmente. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia".

Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc,su nueva generación y sus aliados.

Sin pruebas,solo https://t.co/MmbPdFaYwE Interceptaron ilegalmente.Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo.Pido transparencia pic.twitter.com/em6DkBoUXX — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 12, 2020

En la fotografía aparece sin gafas y en la finca 'El Ubérrimo', Córdoba, donde se encuentra recuperándose del coronavirus.



El senador, además, hace referencia en el trino de que fue detenido por "confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc". La investigación comenzó luego de que él interpusiera una denuncia ante la Corte Suprema contra el congresista Iván Cepeda, a quien señaló de fabricar pruebas en su contra.



Pero el 24 de julio del 2018 la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez considerando que habría evidencias de que el expresidente y hoy senador, presuntamente estaba intentando convencer a testigos para que se retractaran de las afirmaciones en su contra y en las que lo involucraban con grupos paramilitares.



Por estos hechos le pusieron esta medida preventiva que no supone que el investigado sea responsable del delito imputado, sino que el investigador (en este caso, la sala de Instrucción de la Corte) considera que hay méritos para restringir la libertad mientras se adelanta el proceso.



Frente al segundo hecho que señala el exmandatario en el trino, que lo "interceptaron ilegalmente", Uribe había pedido anular su investigación porque, entre otras cosas, en septiembre del 2018 se conoció que la Corte había interceptado supuestamente por error su teléfono en medio del proceso que se lleva contra el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba.



Así, según dijo la Corte en su momento, en el expediente de Córdoba aparecía como número de contacto el de Álvaro Uribe Vélez situación por la que, afirmó el alto tribunal, se había ordenado escuchar las llamadas de esa línea celular sin saber que realmente pertenecía a Uribe.

¿Puede usar redes sociales?

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) señaló que el senador no tiene ninguna restricción para el uso de celular, equipos electrónicos e internet. Es decir, puede hacer uso de sus redes sociales.



Además, esta decisión no restringe al exmandatario de recibir visitas en su residencia (una vez se levante el aislamiento preventivo obligatorio), de la cual no puede salir.

