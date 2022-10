El expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó este sábado 15 puntos por los cuales condiera que no se debe legalizar la marihuana en el país, tal y como lo pretenden varios proyectos que hoy tramita el Congreso de la República.



"Quizás esto que les voy a decir sea por viejo, pero lo digo desde el corazón como padre de familia y abuelo", se lee en el inicio del documento en el cual el jefe del Centro Democrático expone sus argumentos. Agrega que "son 15 puntos cortos contra la propuesta de legalizar el uso recreativo de la marihuana".



Según Uribe, en el país se permite el uso científico y medicinal de la marihuana. También señala que "Colombia no criminaliza" el consumo y que las personas no van a la cárcel por consumir ni portar la dosis mínima.



El jefe del Centro Democrático, además, el país da prioridad a la prevención y rehabilitación. Sin embargo, el "Estado ha quedado pequeño".



"Estos primeros cuatro puntos muestran que este país es un país que tiene una política razonable, no una política inhumana", explicó Uribe.



Villavicencio, octubre 22 de 2022



De otro lado, señala que legalizar el uso recreativo adulto afecta los derechos de los niños, los cuales "tienen que prevalecer sobre los otros derechos de acuerdo con la Constitución".



"La experiencia internacional ha mostrado que, allí donde hay legalización, hay creciente vinculación temprana, esto es de niños y adolescentes a las drogas", agregó.



Uribe también cuestionó que de legalizar la marihuana es algo "irreversible". ¿Quién va a echar eso para atrás en el futuro? Hoy legalizan, apenas agudizan los problemas y será imposible devolverse".



Uribe, además, advirtió que las drogas en Colombia son las mayores enemigas de la selva amazónica.



"Nosotros tenemos dos opciones, quedarnos tranquilos y dejar que a nuestros jóvenes todos los días les creen más condiciones de drogadicción y que el único destino que les garanticen sea el de habitantes de la calle. Segunda opción, que sean estudiosos, estén en la cultura, en el deporte, construyan familias, que sean ciudadanos con valores, con tolerancia y constructores de cohesión social.



Uribe expone este argumento una semana después de que en el Congreso de la República se llevó a cabo un debate sobre la legalización del cannabis.



En este, el representante a la Cámara por Antioquia Daniel Carvalho defendió la legalización e, incluso, dijo que "hace 25 años fumo marihuana" y eso "no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas. Graduarme de dos maestrías con las mejores notas. Ser un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos. Lo que nos ha hecho daño es la falta de información".

Para el representante, cuya declaración causó polémica, es "anacrónico" que teniendo el derecho al consumo, porte y cultivo sea ilegal venderla. "Eso no tiene ningún sentido. Esa política restrictiva le ha servido es a los 'traquetos', que se llenan los bolsillos con la ilegalidad".



En el Congreso hay ambiente para que estas iniciativas avancen, teniendo en cuenta que el Pacto Histórico y el centro son las mayorías del Legislativo. Incluso el presidente el Congreso, Roy Barreras, ha dicho que van a aprobarlo.



"El Congreso de Colombia avanzará en la despenalización total de los usos del cannabis en el camino de la regulación de las llamadas “drogas suaves”.La maldición del narcotráfico se alimenta de la prohibición que genera las mafias. La prohibición es el crimen. Ese sí es el cambio", afirmó Barreras.