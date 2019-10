Álvaro Uribe, el gran perdedor en Antioquia, su tierra

En cuanto a elecciones regionales, se puede afirmar que Antioquia no es uribista. Así quedó demostrado con los resultados de este domingo, pues el partido del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático, no ganó ni la alcaldía de Medellín ni la gobernación de Antioquia.



Pero contrario a lo que muchos piensan, que Uribe es profeta en Antioquia, esta no es una sorpresa, pues hace cuatro años también perdió esas dos elecciones. En ese entonces sus apuestas fueron Juan Carlos Vélez, a la alcaldía, y Andrés Guerra, a la gobernación.

Hace seis meses, la elección en Antioquia estaba cantada. Todas las encuestas daban como ganador a Alfredo Ramos, el heredero de Luis Alfredo Ramos, exgobernador y un hombre de las entrañas del uribismo. Y el mismo panorama ocurría para la gobernación. Guerra, heredero de una poderosa familia política antioqueña, era el favorito para reemplazar a Luis Pérez, quien lo derrotó hace cuatro años.Pero el panorama cambió y es el reflejo de los resultados de este domingo. ¿Qué pasó?

Perdimos, reconozco la derrota con humildad. La lucha por la democracia no tiene fin. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 27, 2019

Para la gobernación a pareció un jugador inesperado: Aníbal Gaviria, uno de los grandes electores de Antioquia en los últimos 15 años -pues ya fue alcalde de Medellín y gobernador-, decidió sumarse a la carrera para gobernar el departamento. En ese momento, dijeron los analistas, Guerra y el uribismo perdieron.



En cuanto a la alcaldía, parecía que no había rival. Los candidatos independientes, que hace cuatro años derrotaron al Centro Democrático porque encontraron en Federico Gutiérrez una opción diferente a los partidos tradicionales, estaban divididos y no había una figura fuerte.



Pese a esto, poco a poco el nombre de Daniel Quintero comenzó a escucharse en las calles de Medellín y así quedó en evidencia en las encuestas, que poco a poco lo fueron acercando a Ramos hasta que se dio el empate técnico. Y, finalmente, lo derrotó en las urnas, tal como pasó hace cuatro años, cuando 'Fico' le ganó a Vélez.

Y los esfuerzo de Uribe, quien se la pasaba recorriendo las calles de Medellín y los pueblos de Antioquia llevando de la mano a sus candidatos, no sirvió para nada.

Hoy, otra vez, el uribismo se quedó con las manos vacías en Antioquia y Medellín.



