Uribe: ‘Autores de delitos atroces no pueden ser congresistas’

El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez pidió excluir del Congreso a los autores de delitos atroces en una clara referencia a los integrantes de la antigua Farc que hoy ocupan una curul y que recientemente fueron señalados por la Justicia Especial para la Paz, JEP.



"Los que reconozcan delitos atroces no pueden estar en el Congreso”, dijo.



El exsenador y líder natural del Centro Democrático (CD) se mostró especialmente severo con esta situación en una entrevista concedida al diario El Meridiano de Córdoba.



¿Qué opinión le merece que la JEP haya imputado delitos a los exmiembros de las Farc y hay muchos cuestionamientos por la semántica, porque se habla de retención ilegal y no de secuestro?, le preguntó el rotativo.



“Pues a mí no me sorprende, porque la JEP fue impuesta por las Farc. Sabe por qué las Farc firmaron el proceso de paz? Porque Cuba y Venezuela les dijeron que tenían que firmar porque Santos les dio todo”, dijo.



“Y la prueba de ello es que en un momento Santos dijo que no habría curules regaladas y hoy las Farc están en el Congreso; dijo que los responsables de delitos atroces ni iban al Congreso y ahí están los violadores de niños. Dijo también que eso no se elevará a la Constitución y se elevó. Dijo que si perdía el plebiscito no había acuerdo, lo perdió y lo que hizo en lugar de reformarlo fue imponerlo”, argumentó.



“Entonces ahí hubo claudicación y lo que estamos viendo es que la impunidad absoluta es partera de nuevas violencias”, añadió.



“Diría yo que una JEP impuesta por las Farc nada de ella se podría esperar distinto a que no llamen las cosas por su nombre. Que para atenuar la responsabilidad de los criminales hablan de retención y no de secuestro. Entonces supongamos que ahora les imputan y ellos confiesan, recuerden que el proceso dice, y que es muy grave lo que se dice en la bases del proceso, que si confiesan delitos no los condenan a cárcel, simplemente les imponen una restricción del área de movilidad y pueden seguir en el Congreso”, aseguró Uribe.



“Eso es gravísimo y por eso nosotros insistimos en dos reformas a la JEP: que aquellos que están en el Congreso responsables de delitos atroces salgan de allí y que se excluya a los militares de la JEP, que su conducta la examine un ente independiente, imparcial y sin impunidad, por su puesto”, añadió.



El expresidente aprovechó la entrevista para hacer una comparación del proceso de Justicia y Paz que se usó durante su gobierno para los paramilitares.



“¿Usted se imagina si yo hubiera llevado al Congreso a personas responsables de magnicidios?”, preguntó.



“En la Ley de Justicia y Paz hubo cárcel entre 5 y 8 años para los culpables de delitos atroces y mis adversarios decían: es muy poquito ese periodo en la cárcel y yo decía tienen razón, pero a esos mismos críticos les parece muy bien que el violador de niños de las Farc o un secuestrador no pase un día en la cárcel y pueda estar en el Congreso. Gravísimo precedente para Colombia”, dijo.



También en la entrevista, Uribe habló de lo que espera de su movimiento y del Gobierno para este 2022.

“El 2021 tiene el reto de la vacunación y pensar en seguridad. Me duele mucho pensar en el tema y que falleció mi gran amigo de 45 años Carlos Holmes", dijo.



Y agregó: “Está situación de la pandemia ha aumentado la situación de la pobreza colombiana. Creo que hay que tomar medidas rápidamente para que el Gobierno Duque pueda mostrar una nueva tendencia desde reducción de la pobreza".



“Yo creo que hay que hablar de las cosas buenas del Gobierno y de los grandes retos de este año. Entre las cosas buenas está que pasó el presupuesto educativo de 38 billones de pesos a 47.3 billones”, valoró.



“Se incrementaron las unidades de cuidados intensivos en más del doble, la intervención que ha permitido cerrar EPS malas le ha ayudado mucho a la salud, los hospitales intervenidos han mostrado mejor resultado y el anuncio de la llegada de las vacunas es muy importante", aseguró.



“Se ha hecho un gran esfuerzo económico y social durante la pandemia. 146 mil medianas y pequeñas empresas subsidiadas, lo que le ayuda a 3 millones 500 mil trabajadores. Se ha fortalecido Familias en Acción, Jóvenes en Acción y se ha avanzado en ingreso solidario que ya le llega a 3 millones de familias”, explicó.



“Destaco el avance de energías alternativas. Este país al final del gobierno Duque va a tener un 14% de la capacidad de generación de energía en solar y eólica”, pronosticó.



¿Uno de sus pilares siempre ha sido el tema de la seguridad. Cómo la ve en Colombia?, le preguntó el diario regional.



"Se ha hecho un gran esfuerzo en erradicación de drogas. Un país que se recibió con 209 mil hectáreas de coca es un país que alimenta todos los días grupos criminales y con el mal ejemplo de la impunidad total y uno tendrá que preguntarse si hubo proceso de paz o proceso de claudicación", respondió.



"Las Farc ya tiene 4 mil reincidentes, el Eln sigue grande, las bandas criminales pese al esfuerzo del Gobierno siguen muy activas en sitios de Colombia. Por ejemplo, en el sur de Córdoba", detalló.



"Ojalá este año pueda avanzar en la derrota del narcotráfico, sumar la fumigación de los cultivos y acompañarla de políticas sociales como Familias Guardabosques, que en el Plan de Desarrollo se llaman cuidadores ambientales y pagarles con ingreso solidario", pidió.



¿Esas reuniones con los Char, con Dilian Francisca Toro y Federico Gutiérrez podrán derivar en una gran coalición del centro?, le preguntó el diario.



"Primero yo le agradezco mucho a los colombianos que todavía se atreven a dialogar conmigo, porque imagínese usted, me ponen preso de esa manera tan injusta un magistrado que fue contratista del proceso de paz de Santos, y siendo yo una de las principales cabezas de la oposición, ese magistrado no tuvo la delicadeza de declararse impedido", respondió.



"Me ponen preso con 22 mil interceptaciones ilegales a mi teléfono, pero además no les sirvieron porque no hay una sola llamada de esas en la que una palabra mía viole el Código Penal", agregó.



"Entonces a los colombianos que se atreven a hablar conmigo, después que me afectaron tanto la reputación, yo les agradezco mucho", dijo.



"Por supuesto hay que defender la democracia y a los enemigos de esta yo los divido en dos: los neocomunistas y aquellos que les hacen séquito. Y diría yo que son grados de peligrosidad porque afectan las libertades y algunos de ellos asfixian tanto a la empresa privada que dejan sin recursos la política social", manifestó.



"Para nosotros es muy importante la seguridad y la empresa privada como generadora de recursos. Entonces a mí me preocupan mucho esas políticas neocomunistas o esas políticas de debilidad obsecuentes con aquellos que estimulan el odio de clases. Nosotros creemos en la economía fraterna", dijo.



"El expresidente Hugo Chávez acabó con las empresas privadas y a pesar del petróleo se quedó sin recursos para la política social. Cuando comenzaron con eso Venezuela tenía un 35% de pobreza hoy tienen un 90%", dijo.



"Esto es un ejemplo, queridos cordobeses, que nos demuestra que la manera de avanzar en lo social es llevando de la mano una gran empresa privada", precisó.



"El país tiene que enfrentar ese desafío a nuestra democracia en el 2022 y antes que hablar de coaliciones hay que prepararnos con la agenda de la vacunación contra el Covid, la del empleo, de la reducción de la pobreza y la agenda de la seguridad", puntualizó.



"Que el Gobierno pueda terminar este año con un prestigio alto y estable, por supuesto los partidos y nuestro Centro Democrático. Que podamos apoyar al Gobierno en la consecución de esas metas", dijo.



"Una de las maneras es sacar adelante la agenda legislativa. Tenemos que hablar de el proyecto de ley de la reducción de la jornada de trabajo sin reducir salarios, empleos ni el ingreso; el bono solidario a los niños que nazcan en los hogares vulnerables; el contrato de aprendizaje, para que todo menor de 30 años que no haya tenido empleo pueda ser contratando como aprendiz dos años", manifestó.



¿Ya el Centro Democrático comenzó a confeccionar la lista al Senado, que nombres puede adelantar?, le preguntó el diario.



"Lo primero que tengo que decir es que apoyo toda la labor de la senadora cordobesa Ruby Chagüi y de la sucreña María del Rosario Guerra. Hay figuras que han aceptado entrar en la lista del partido, cómo Miguel Uribe Turbay, el señor general Luis Mendieta; celebro que el actor Jorge Cárdenas haya querido acompañarnos; la vocera de las víctimas Lorena Murcia, entre otros, pero primero que los nombres de quienes aspirarán al Congreso y a la Presidencia, tenemos que pensar en la vacunación, en la nueva tendencia de la reducción de la pobreza y en la seguridad", respondió.

