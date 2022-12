El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió en la mañana de este lunes "no destruir el ahorro pensional" en reacción a las polémicas declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán.

El jefe natural del Centro Democrático dijo: "Por favor que no se destruya el ahorro pensional, el país ya vivió esa experiencia".



Pero, ¿cómo se destruiría el sistema? "Se destruyen si eliminan las cotizaciones a los fondos, si los cotizantes a los fondos quedan reducidos a una pequeña porción de la población trabajadora", dijo Uribe. "Se destruye si el Estado se gasta ese dinero, no obstante que se lo gaste en infraestructura", argumentó.



Uribe puso un video en su cuenta de Twitter en el que dio sus opiniones sobre la controversia que se vive en el país tras las declaraciones de Dussán dadas este fin de semana.



Dussán dijo que la reforma pensional se hará en 2023, y que estaría enfocada en crear un solo sistema para el país, eso sí, aclaró que buscarán un régimen de transición para que más personas coticen en Colpensiones.



Habló sobre una campaña para que los jóvenes que inicien su vida laboral encuentren en la entidad la mejor alternativa para su pensión y aclaró que los ahorros pensionales de los colombianos se invertirán en obras sociales, por ejemplo, de infraestructura "como el tren entre Buenaventura y Barranquilla".



Dijo, entre otras cosas, que la entidad a su cargo podría ser a futuro un banco: "banca de primero y segundo piso, de tal manera que nos dé las posibilidades de hacer inversiones que serán mucho más rentables frente a presta a mantener la banca que definitivamente no beneficios", dijo en rueda de prensa.



Ante esto, el presidente Gustavo Petro tuvo que salir a aclarar la propuesta que hará el Gobierno Nacional con el tema de las pensiones.



Al lograr que parte de las cotizaciones que se hacen a los fondos privados vayan, a partir de la reforma, a Colpensiones, garantizando la pensión de los cotizantes, se logra la disminución de la parte del presupuesto que el gobierno que gira a Colpensiones.



