Uribe pide a su partido dar prioridad a otros asuntos antes de campaña

En medio de las movidas políticas para la campaña de las elecciones presidenciales del próximo año, Álvaro Uribe, expresidente y jefe natural del Centro Democrático, le pidió a su partido no centrarse en este momento en la campaña, sino en otros asuntos como la austeridad y política social.



"A pesar de mi injusto proceso judicial insisto al Centro Democrático que antes de campaña política tenemos una prioridad: ampliación de política social y recursos;

Reforma austeridad; rescate seguridad, no más bloqueos", trinó el expresidente.



Seguidamente aseveró que no se refiere a ningún candidato en especial. "Sin perjuicio de opiniones de aspirantes,todos respetables".



Esto se da luego del revuelo que surgió en ese partido por la posible aspiración de Óscar Iván Zuluaga.



Y es que en entrevista con EL TIEMPO, el senador de este partido Ernesto Macías pidió consenso alrededor de la candidatura de Óscar I. Zuluaga para evitar fisuras.



"No veo a otro aspirante en el partido que tenga más peso específico que Zuluaga", apuntó y agregó que "insistiría en que busquemos un consenso alrededor del nombre de Óscar Iván Zuluaga y así evitarnos nuevas fisuras".



Además, la senadoras María Fernanda Cabal también se ha estado moviendo en medios en pro de su aspiración.



¿La ve como candidata del uribismo o la ve más haciendo campaña para ser la cabeza de lista al Senado?, le preguntó este diario a Macías, ante lo que respondió que "ella ha dicho que quiere lo uno o lo otro. Sin embargo, en el partido tienen que definirse unas reglas del juego claras para escoger las dos posiciones".



POLÍTICA