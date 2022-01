Vuelve y juega. El exmandatario Álvaro Uribe Vélez volvió a lanzar sus críticas al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en medio del proceso de revocatoria que se lleva a cabo en su contra.



El máximo líder del Centro Democrático mantiene una dura rivalidad política con Quintero, la cual se ha agudizado por la posibilidad de revocarlo a través de las urnas. Uribe ya en varias ocasiones se ha mostrado a favor de este proceso.



Comenzando la primera semana del año nuevo, Uribe se refirió esta vez al caso en torno al caso de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y de Hidroituango, enfatizando que el alcalde convirtió a la capital antioqueña en una ‘ratonera’.



“La oposición al alcalde de Medellín no es partidista; cuando inició asumimos independencia constructiva. Ha convertido a Medellín en la ratonera con que calificó a EPM y a sus honestos administradores”, indicó el exmandatario.



Uribe también hizo referencia a cuando fue alcalde de Medellín en 1982, cargo al que tuvo que renunciar en ese mismo año, indicando que él es “un accidente, quiero a la ciudad y no me he robado un peso”.



Soy un accidente, quiero a la ciudad y no me he robado un peso — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 3, 2022

El exmandatario recibió críticas al respecto, por lo que se volvió a pronunciar hablando sobre los motivos de su renuncia a la Alcaldía en los años 80.



“Álvaro Uribe renunció de modo irrevocable a la alcaldía de Medellín por no cambiar de gerente en EPM, se auto-destituyó”, trinó, agregando que, a diferencia de lo que sucede en la actualidad, “el actual al alcalde se auto-destituye por corrupción”.



En un comunicado publicado en 2016, Álvaro Uribe aseguró que “presenté renuncia irrevocable a la Alcaldía de Medellín porque no acepté que sacaran a Diego Calle de Empresas Públicas de Medellín. El Presidente Belisario Betancur me llamó, le reiteré mi decisión, me ofreció un cargo nacional, le agradecí, le dije que no, que en adelante cualquier aspiración mía se sometería a las urnas, lo he cumplido.



Quintero impugnó 35 mil firmas

El silencio en las redes sociales del alcalde Daniel Quintero había despertado dudas sobre si este había controvertido o no el informe presentado por la Registraduría avalando las firmas para continuar su proceso de revocatoria, pues el plazo se cumplió el pasado 31 de diciembre.



Aunque el mandatario está en vacaciones, la Alcaldía confirmó que este sí impugnó y que logró hacer el procedimiento el último día del año. Son más de 35.000 firmas las que mostrarían irregularidades.



