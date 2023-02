Este domingo el expresidente Álvaro Uribe Vélez machó por las calles de Medellín levantando una pancarta que decía: “¡Nunca más ladrones en la Alcaldía!”. Se trata del hecho más visible de una tarea política que él empezó hace un par de semanas con la mirada puesta en el 29 de octubre, cuando en los 32 departamentos se elijan los gobernadores y diputados de las asambleas departamentales y en los 1.101 municipios sus alcaldes, concejales y ediles de las juntas administradoras locales.

Uribe busca recuperar el poder local, en general; y el de Medellín, en particular. Una ciudad en donde precisamente el inició su prolífica carrera política como alcalde en 1982 y en donde ahora tiene un rival a vencer: Daniel Quintero.



Hasta ahora, Uribe -jefe natural del partido Centro Democrático, CD-, se había movido en espacios cerrados, en foros y encuentros de salón, para escuchar a aspirantes que compartan su ideario político con el propósito de hacer coaliciones que les permita competir con opciones reales de triunfo.



Precisamente, tras terminar uno de los encuentros en Medellín, Uribe marchó a La Alpujarra para mostrar su rechazo a Quintero. Junto a él estuvieron el precandidato a la alcaldía de Medellín, Sebastián López, y el exalcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón, quien busca ser el candidato a la Gobernación de Antioquia.



La marcha fue escueta. Un hecho del que Quintero tomó nota: "Si hasta @elColombiano, medio de la oposición, reconoce que “La marcha de Uribe contra Quintero” fue un fracaso, imagínense la vergüenza de la que estamos hablando".



Uribe no se amilanó y respondió: "Solidaridad con Medellín. Cifras de la ciudad que preocupan: - 27% de pobreza - 400 mil personas se van a dormir con hambre - Más de 100 mil jóvenes desempleados - 80 mil millones perdidos del Presupuesto Participativo".



Los seguidores del exmandatario aprovecharon además para cuestionar a la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, quien este lunes enfrenta una audiencia de medida de aseguramiento por corrupción con la alimentación del programa Buen Comienzo.



Las urnas serán las que dicten sentencia. En una apuesta en donde Uribe se juega mucho. Carlos Arias, experto en ciencias políticas, dice que en su propósito de recuperar el poder local Uribe ya había arrancado su travesía hace unas semanas. "Sin embargo, su presencia en las calles de Medellín confirma su anhelo de siempre; tener poder político en la región, que le ha sido esquiva parcialmente durante años".



¿Qué pasa si no logra el triunfo en el que fuera su santuario? "Estaríamos viendo la última presencia de poder electoral del expresidente. De volver a perder elecciones en su región, terminaría su ciclo como gran influenciador electoral en Antioquia", dice Arias.



Pedro Piedrahita Bustamante, profesor de Ciencia Política Universidad de Medellín, por su parte, recoge la importancia del mensaje de Uribe. "El expresidente empezó esta tarea hace ya un tiempo al consolidar un mensaje en contra de la administración de Daniel Quintero. Ha sido un mensaje muy poderoso de una supuesta desinstitucionalización, una pérdida de rumbo y bajo el eslogan de recuperar Medellín".



Para Bustamante, este es el inicio de un proyecto que incluye los mensajes y que ahora vendrá con la presentación de candidatos y de golpes de opinión para llegar a conformar una coalición de derecha que compita en las elecciones a la alcaldía.



En este escenario, el experto en comunicación política Andrés Segura vaticina que "Medellín será uno de los puntos con mayor tensión política este año, y los ojos de muchos grupos políticos están puestos ahí. Por supuesto, la presencia de Uribe en las manifestaciones contra Quintero busca delimitar la conversación alrededor un antagonismo que beneficia a los dos, dejando en un segundo plano otras fuerzas que quieran competir por este espacio".



En la práctica, dice Segura, lo que buscaría es repetir y profundizar el escenario de 2019, donde Quintero logró ganar al sembrar una polarización frente al Uribismo, enmarcado en un lenguaje mucho moderado frente a los temas de ciudad; frente a la caída en la aprobación de la actual alcaldía, este escenario lo catapulta ya que se quedaría con la bandera de antiquinterismo.



Mientras tanto, Quintero busca mantener el poder a pesar de las grietas que existen entre su grupo con el Pacto Histórico; El grupo del alcalde busca posicionarse como la cabeza visible en la región de un Frente Amplio que quiere conformar el Pacto Histórico, y ante el cual ya hay otros políticos que quieren liderar, como Julián Bedoya.



La ciudad de Medellín tiene una tradición de los últimos 20 años que ha elegido alcaldes con un discurso alternativo de centro, enfocados en temas locales y promoviendo la articulación estado-empresa con un apoyo de la academia y la sociedad civil. "El escenario de polarización que se intenta imponer desde los extremos ideológicos puede confirmar el cambio de tendencia que inició Quintero", dice el experto.



Aunque la lupa está puesta en Medellín, los objetivos son para todo el territorio nacional. “El Centro Democrático sabe que las elecciones de este año juegan un papel muy importante en su resurgir como opción democrática”, le dijo hace unos días a EL TIEMPO José Obdulio Gaviria, el exsenador de esta colectividad y uno de los más cercanos a Uribe.



Gaviria recordó los comicios regionales del 2019 como una experiencia traumática: “los triunfadores en las grandes alcaldías y gobernaciones fueron personajes sicofantes que a punta de populismo y lenguaje demagógico lograron la victoria”.



Para el excongresista varias de las administraciones territoriales han sido un “desastre”. Por eso se “encuentran haciendo muy bien la tarea de cara a las elecciones regionales de este año”.



“Estamos replicando el trabajo de las hormigas: trabajamos de manera paciente y perseverante recorriéndonos todo el país a través de los foros regionales porque debemos fichar buenos candidatos”, dijo Gaviria.



Precisamente, esos diálogos son una de las grandes fichas con las que se las está jugando el Centro Democrático. No se trata de encuentros informales, para la colectividad este formato es parte de la estrategia técnica y académica que les dará el triunfo.



“Estamos replicando el trabajo de las hormigas: trabajamos de manera paciente y perseverante por todo el país”, reiteró el exsenador.



En estos foros hay de dos a tres expertos que realizan un estudio de la situación regional y luego presentan un informe con una radiografía de las problemáticas más importantes para, de la mano de la ciudadanía, construir soluciones integrales en las regiones. Los temas más recurrentes que han estado en la agenda de estos diálogos sociales son la pobreza, educación, salud pública, inseguridad, movilidad, entre otros.



El expresidente Uribe, se ha encargado de presidir y 'echarse al hombro' estos eventos en más de 10 departamentos. Su meta es impulsar candidaturas en todo el territorio nacional.



Pero el requisito que sí será fundamental para que un aspirante obtenga el respaldo de esta colectividad es la capacidad de debate, el enfoque democrático y la priorización de una correcta gerencia como proyecto de gobierno.



El Centro Democrático sabe que la cancha en lo local es distinta y que deben ser muy estratégicos para lograr la victoria en las plazas que son prioridad.



Gaviria enfatiza que los esfuerzos del partido se concentran en lograr las administraciones de Bogotá, Medellín, Valle de Aburrá, Cartagena, Manizales y Cali.



Sobre el relacionamiento con los candidatos con opciones que se divisan en esas zonas, el exsenador revela que sostienen diálogos con ellos y que se está en la tarea de formar un gran equipo para reparar el daño que se le ha hecho a la institucionalidad.



“No tenemos intereses individuales, ni personalistas. No es obstáculo que los candidatos no hayan sido formados o sean militantes de otros partidos, es algo que el expresidente Uribe le hizo saber a todas las fuerzas políticas que están concurriendo en el panorama”, declaró.



Así las cosas, hoy todo está abierto a consideraciones programáticas. Para esta colectividad, se hace casi que inmediato abordar la “dramática situación que se vive en las regiones”, ese es su principal reto de cara a las elecciones regionales.



Y aunque el Centro Democrático se encuentra en el trabajo de analizar y decantar varios nombres, lo cierto es que buscan hacer un proceso rápido para elegir a los candidatos finales y así saber cómo los presentarán en cada región.



Según el senador Miguel Uribe, lo que está claro para su grupo político es que estas votaciones son fundamentales para la seguridad democrática en el país. Es así como, desde el Centro Democrático, están abiertos a recibir nuevos liderazgos sin dejar de respaldar los candidatos fuertes que ya tienen.



Esta también será la regla general en cuanto a la conformación de listas cerradas para los concejos y asambleas locales.



Además, las consultas en las principales ciudades son otra de las cartas que la colectividad tiene sobre la mesa. “Los demócratas venceremos a los petristas, por eso convocaremos sin sesgo ideológico a que nos unamos. Eso es lo único que importa”, señala.



Ellos esperan que “el espíritu de unidad” se despliegue en las demás fuerzas políticas. El congresista Uribe dice que en el centro político tienen esta intención y prevé que todos los sectores se alineen por el mismo objetivo: “no pondremos los intereses del partido por encima del ciudadano”.



Lo cierto es que este grupo no está dejando puertas abiertas a fallas. De esta manera, tienen preparadas distintas formas de escoger a los candidatos según la región. Unos serán elegidos por evaluaciones internas, otros por decisión unánime y algunos serán directamente seleccionados por su amplio liderazgo político.



Para el Centro Democrático, febrero será un mes de mucha intensidad en cuanto a trabajo político. Tienen previsto que los nombres de los candidatos finales se revelen en marzo y abril.



Como le dijo la senadora María Fernanda Cabal a EL TIEMPO, el mayor reto para recuperar las banderas de centro en el país es volver a convencer al electorado tras las críticas que les dejó el gobierno de Iván Duque.



“Hay gente que quedó muy triste con el Centro Democrático por lo que fue el gobierno de Iván Duque. El problema fue que él trató de imprimir un sello propio que no sabía a nada, uno no puede desideologizar la política porque hay reglas de juego que deben ser comunes”, señaló sobre lo que les depara las regionales.



Frente a este panorama, el uribismo se propone “resurgir como una opción democrática”. Y en ese objetivo, el expresidente volvió a la calle, pancarta en mano.



