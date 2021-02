Líderes políticos y académicos piden garantías en caso Álvaro Uribe

Luego de que se conociera un memorando enviado por el abogado Reinaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, al fiscal Gabriel Ramón Jaimes cuarenta preguntas sobre el mencionado proceso, este miércoles un grupo de líderes políticos y miembros de la academia le pidieron al ente acusador garantías en este proceso.

El proceso contra Uribe, por supuesta manipulación de testigos, se llevaba en la Corte Suprema de Justicia, pero pasó a manos de la Fiscalía tras la renuncia del expresidente Uribe a su curul en el Senado.



"Compartimos la preocupación del senador Ivan Cepeda, reconocido como víctima en el proceso, por la ausencia de garantías que ofrece el Fiscal Gabriel Jaimes, el desconocimiento de las pruebas ya practicadas por el máximo tribunal de la justicia penal en Colombia y el intento de desviar la investigación hacia el testigo principal de esta causa", dicen los ciudadanos en la carta enviada al fiscal General, Francisco Barbosa.



Los firmantes de la comunicación anuncian que se constituyen como "veedores públicos en medio de este proceso".



"Por estas razones, las ciudadanas y ciudadanos que suscribimos esta carta pública, le solicitamos al Fiscal que ofrezca plena y reales garantías en la actual etapa procesal y que sus delegados observen el principio de no impunidad que debe guiar el organismo fiscalizador que usted dirige", indica la carta.

Justamente este martes Cepeda y su defensa señalaron que el fiscal Jaimes, según ellos, ha desviado el proceso y ha reorientado investigar a las víctimas, al testigo principal del caso Juan Guillermo Monsalve, y no al imputado: el exsenador Álvaro Uribe.



“De manera fundada debo expresarle que no creo en su imparcialidad, no creo en su independencia, creo que en sus manos la justicia para las víctimas y la verdad que necesita la sociedad, están muy distantes”, se lee en un memorando radicado por la defensa de Cepeda ante la Fiscalía.



Al mismo tiempo que se radicaba este memorando, se conoció que el senador Cepeda fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por supuestamente borrar chats que servían como evidencia en medio de este proceso.

Estos son los firmantes de la carta al Fiscal General

Ángela María Robledo Gómez, académica y política. Representante a la Cámara por Colombia

Humana

- Antonio Sanguino Páez: Copresidente Comisión de Paz. Senado.

- Alberto Yepes, Defensor de derechos humanos.

- Alejo Vargas Velásquez: Director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz - UN

- Alirio Uribe: Defensor de derechos humanos, miembro del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ y exrepresentante a la Cámara

- Álvaro Jiménez Millán, Politólogo - columnista Director Campaña Colombiana Contra Minas Antipersonal

- Ana Teresa Bernal: Concejala de Bogotá





- Andrei Gómez Suárez, profesor investigador Universidad de Winchester y cofundador de Rodeemos el Diálogo.

- Andrés Chica Durango, Fundación Cordoberxia, Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba.

- Angelo Cardona, International Peace Bureau - IPB

- Aura Amelia Pareja Benitez, Licenciada en Ciencias Sociales defensora de derechos Humanos

integrante del observatorio de la red de mujeres del Atlántico.

- Blanca María de los Reyes, Periodista

- Carlos Eduardo Caicedo Omar, Gobernador del Magdalena

- Carlos Julio Díaz, Director Escuela Nacional Sindical

- César Augusto Pachón , Representante a la Cámara

- Clara López Obregón, Exnegociadora de paz con el ELN y exministra de Trabajo

- Claudia Mejía Duque, Feminista, defensora de DDHH, Red Nacional de Mujeres

- Daniel García-Peña, Planeta Paz, exalto comisionado para la paz y columnista de opinión

- Danilo Rueda, Defensor de derechos humanos, director Comisión de Justicia y Paz

- Daría Fajardo Montaña, profesor de la Universidad Externado de Colombia, ex-integrante Comisión

histórica del conflicto y sus víctimas creada en los diálogos de paz de La Habana

- Eduardo Díaz Uribe, Exministro de salud y Exdirector de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos.

- Elisabeth Ungar Bleier, Columnista de El Espectador, Exdirectora de Transparencia por Colombia,

Politóloga, docente e investigadora Uniandes

- Ernesto Parra, Director Corfas

- Esmeralda Vargas Vallejo, Psicóloga defensora de derechos de niños, niñas y adolescentes.

- Esperanza Hernández Delgado, Investigadora para la paz, académica y defensora de la Paz

- Fabián Acosta, profesor e investigador universitario.

- Fabio Arias, dirigente CUT, Central Unitaria de Trabajadores

- Fernando Sarmiento, director RedProdepaz

- Francia Elena Márquez Mina, Integrante del Proceso de Comunidades Negras y ganadora del Premio Goldman de Medio Ambiente

- Fredy Miguel Socarrás Reales, exalcalde de Valledupar y exviceministro de Trabajo

- Gabriel Cifuentes, la paz no es solo un anhelo nacional, es el derecho de nuestra sociedad

- Germán Castro Caycedo, Escritor, investigador y periodista

- Gloria Amparo Alzate, Directora Corporación Conciudadanía

- Gloria Arias, Columnista y Defensora de la paz

- Gloria Cuartas Montoya, Defensora DH

- Gloria Moreno, periodista ,

- Gonzalo Sánchez Gómez, Profesor Emérito U.Nal, Exdirector del Centro de Memoria Histórica e investigador universitario

- Gustavo Gallón, Defensor de derechos humanos - Director de Comisión Colombia de Juristas CCJ

- Helena Mallarino, Actriz

- Hugo Buitrago, Director de la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia

- Isabel Sepúlveda, Directora de la Corporación Región

- Jaime Caycedo Turriago, Secretario General del Partido Comunista Colombiano

- Jaime Díaz, Director Corporación Podion

- Jaime Dussan, Exsenador de la República y dirigente político. PDA

- Jairo Hernán Ortiz, profesor Programa de Ciencia Política Universidad del Cauca

- Javier Betancourt, ONIC

- Jesús Abad Colorado López, Periodista y fotógrafo documental

- Joaquín Mayorga Fonseca, Sacerdote colombiano, artesano de paz, misionero en Puerto Rico

- John Sudarsky, Investigador del Capital Social y exsenador del partido verde

- Jorge Diego Acosta C., Médico anestesiólogo, Vicepresidente del Colegio Médico Colombiano.

- Jorge Enrique Rojas, exsecretario de Integración Social

