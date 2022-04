El expresidente Álvaro Uribe -líder natural del Centro Democrático- se refirió en las últimas horas sobre la tan polémica propuesta de Gustavo Petro, concerniente al denominado 'perdón social'. A través de un trino realizado en su cuenta de Twitter, Uribe respondió de forma sarcástica al líder del Pacto Histórico.



"Yo no sabía que en Semana Santa ya no necesito pedir perdón a Dios, tampoco rezarle a la Santísima Virgen para reducir el sobre giro, ni repetir a los colombianos que no he robado y que amo la Patria; con el Perdón Social de Petro bastaría", dijo Uribe.

El trino realizado por el exsenador ya ha empezado a generar diversas reacciones de ciudadanos que discuten sobre el doble sentido de sus palabras. Algunos señalan que estaría dando a entender que no necesita "pedir perdón a Dios" para tener absolución.



Cabe recordar que en este momento Uribe afronta un proceso penal en su contra por presunto fraude procesal y soborno a testigos, y que precisamente, el pasado 13 de abril se conoció que la Corte Constitucional le negó un recurso de reposición con el que solicitaba la anulación de la imputación penal.



Uribe está imputado desde el año pasado, pero su abogado Jaime Granados - apoderado principal del expresidente- interpuso la reposición considerando que le estaban siendo violados sus derechos procesales; sin embargo, los magistrados desestimaron cualquier tipo de vulneración.



Por lo que ahora, Uribe tendrá que esperar el veredicto de la jueza sobre la preclusión de su caso. Esa decisión podrá ser apelada ante otra instancia por cualquiera de las partes.

La respuesta de Petro

En medio de la Semana Santa, el candidato presidencial Gustavo Petro ha tenido que salir a realizar una serie de aclaraciones sobre su propuesta de "perdón social", y la visita en La Picota de su hermano Juan Fernando Petro al condenado por corrupción Iván Moreno.



El aspirante por el Pacto Histórico aclaró a la opinión pública que su propuesta no pretende ofrecer "perdón de penas a condenados de las cárceles" y ha enfatizado en que el perdón social “no es impunidad” sino “justicia reparativa”.



Lo cierto es que al exalcalde de Bogotá ha recibido una cascada de críticas en redes sociales desde diferentes frentes políticos. La más reciente fue la Uribe, a la que no ha dado respuesta de forma directa.



No obstante, en una entrevista que sostuvo con el periodista Daniel Coronell para la revista Cambio, Petro respondió a la pregunta de que hubiera hecho en el caso contrario de que el expresidente Álvaro Uribe fuera el que estuviera aspirando a la presidencia y un hermano suyo visitara a un condenado en una cárcel.



"Si el hermano de Uribe fuese solo indudablemente le doy madera. Si el hermano de Uribe fuera con una entidad prestigiosa cualquiera (...) creo que está en un trabajo serio", respondió Petro quien aseguró que en ese eventual caso se habría abstenido de opinar hasta que se conociera los hechos concretos.



