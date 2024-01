La nueva crítica de Álvaro Uribe a la reforma de la salud del presidente Gustavo Petro

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó este domingo 7 de enero unas nuevas críticas hacia la reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, que actualmente está en manos del Congreso de la República.



El jefe del Centro Democrático, cuyo partido votó de manera negativa la iniciativa oficial en sus dos primeros debates en la Cámara de Representantes, aseveró que si esta ley se aprueba será muy difícil recuperar la confianza del sector privado para que vuelva a invertir en el sistema.



"¡Qué difícil sería reformar el nuevo sistema estatal y politiquero de salud! ¡Qué difícil recuperar la confianza del sector privado para volver a invertir en la salud de Colombia!", señaló el exmandatario.



Uribe, además, advirtió que la desfinanciación y la reforma, al acabar con todo lo que no sea estatal, "crearán desconfianza en Colombia que será un obstáculo para que el sector privado vuelva a invertir cuando se le necesite. Y el final de las EPS será señal de peligro para hospitales privados y fundaciones".

Asimismo, consideró que las buenas EPS y los hospitales privados prestan mejores servicios y a menor costo que las entidades estatales.



"El Sistema actual permite intervenir y liquidar EPS de mala calidad. Nadie se atreverá en el sistema nuevo a intervenir un Centro de Salud o de Atención, menos a gobernaciones y departamentos que manejarán los sistemas de atención compleja", sentenció.



Aprobación de la reforma de la salud en la Cámara. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo

Se espera que en febrero, cuando concluya el receso legislativo, la Comisión VII del Senado comience el trámite del tercer debate de la polémica iniciativa y, si la aprueban, pasará a la plenaria de esa corporación.



Si este proyecto no está listo para cuando termine la legislatura se hundirá por falta de trámite, ya que una ley ordinaria solo puede tramitarse máximo en dos legislaturas y esta es su segunda.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA