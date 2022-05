El senador Iván Cepeda, contraparte en el caso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe, desestimó la versión de él, leída en la tarde de este domingo. Dijo que consistió “en nuevos insultos a los magistrados, a las víctimas y a nuestros representantes”. Según su concepto, el contenido de los 41 argumentos presentados por el exmandatario no “valdrá para el juicio que ya viene”.



Uribe, a través de sus redes sociales, salió en defensa de su nombre luego de que una jueza Carmen Helena Ortiz sentenciara que hay méritos suficientes para mantenerle abierto el proceso por supuesto soborno a testigos y fraude procesal.



Uribe leyó un documento en el que aseguró que hubo “expropiación” a su “reputación”. En la declaración del exmandatario reiteró que es inocente e hizo referencia a Cepeda, quien es víctima en el proceso legal.



“Deploro que el juzgado haya ignorado las alteraciones al reloj de Monsalve. Deploro la falta de valoración a los mensajes de WhatsApp de Caliche y Monsalve. También deploro la pérdida de memoria del teléfono del senador Cepeda”, manifestó Uribe.



Uribe dijo: “Yo no soborno testigos, los confronto. Yo no busco engañar a la justicia, cuando he tenido que denunciar a algún magistrado lo he hecho y de frente”.



Para Cepeda, por el contrario, “habrá juicio. Por primera vez, un expresidente de la República asumirá su responsabilidad penal ante un juez”.



Otras reacciones en el caso de Uribe



Las palabras de Uribe tuvieron otras reacciones. Así, por ejemplo, su partido, el Centro Democrático, CD, afirmó:



"El presidente @AlvaroUribeVel está siendo objeto de persecución desde hace un par de años por parte de quienes han sido aliados de los enemigos de Colombia".



"Pero somos más los compatriotas que sentimos gratitud y creemos en su honorabilidad", argumentó.



Mientras que figuras de la colectividad también expresaron su solidaridad:



"Honorable es el que no traiciona sus principios, el que habla con la verdad y de frente, el que antepone los intereses de la Patria por encima de los propios, el que le pone el pecho a la adversidad y sirve con amor. Todo eso es @AlvaroUribeVel", aseguró la senadora María del Rosario Guerra.



La reacción de Uribe se dio dos días después de que se conociera el sentido del fallo. La semana anterior, en una audiencia de más de 12 horas, que fue transmitida en vivo, la jueza Ortiz denegó la solicitud de archivar el caso en contra del expresidente.



La solicitud había sido presentada por la Fiscalía General de la Nación en marzo de 2021, apelando a ausencia de delito en las conductas de las que se acusa al exmandatario.



"Resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del delito de soborno a la actuación penal", dijo la jueza 28 de Conocimiento de Bogotá durante la audiencia.



Y agregó que "el despacho rechaza la petición de preclusión de investigación por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal".



