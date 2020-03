Álvaro Uribe insistirá en la necesidad de eliminar la JEP

Drogas, coronavirus y Venezuela son algunos de los puntos que abordará el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, en el encuentro que tendrá con sus congresistas este jueves y viernes en Paipa, Boyacá.

Las bancadas de Senado y Cámara de esta colectividad esperan analizar varios aspectos de la realidad del país y de la agenda legislativa, a pocos días de que el Congreso retome sus sesiones ordinarias, previstas para el próximo lunes.



EL TIEMPO conoció un documento que el expresidente Uribe compartirá con sus congresistas en estos ‘retiros espirituales’ en el que hay varias reflexiones sobre temas coyunturales y que sería una hoja de ruta del uribismo en los meses por venir.

En principio se identifican seis temas clave que el exmandatario buscará analizar con sus copartidarios y algunas reflexiones contenidas en el documento.



El primero de ellos es el tema de la lucha contra las drogas, un empeño del presidente Iván Duque y de su partido, el Centro Democrático.



En este apartado, Uribe dirá que aunque espera “que rápidamente haya fumigación”, le “preocupa” que una vez esta comience “aparezcan tutelas o acciones populares que la frustren”, ante lo cual dirá que “se demandan nuevos instrumentos legales”.

Corte única

De acuerdo con el documento, el exmandatario también insistirá en la necesidad de tener una corte única que sustituya a los altos tribunales, y en la “eliminación” de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional en el que se está procesando a los excombatientes.



En este sentido, Uribe admite que estas son propuesta que parecerían tener “imposibles políticos”, pero manifestará que “la política es un proceso de pedagogía permanente que al final se cimenta en la credibilidad derivada de la coherencia”.

“La actitud de pasar la página puede apaciguar las aguas de la crítica, pero siembra los gérmenes de la derrota. La tranquilidad de los adversarios no los convierte en amigos, pero la desconfianza de los amigos termina por alejarlos”, será una de sus reflexiones sobre estos temas.



Un tercer asunto clave que abordará Uribe será el tema de la realidad política y social de Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro, acerca del cual reiterará que “la tiranía” del vecino país “parece estar en proceso de estabilización”.



“Se apoya en los reducidos recursos del petróleo, en la minería y liquidación frecuente de reservas de oro, en el narcotráfico, en la dolarización y crecimiento de remesas familiares provenientes del extranjero”, les dirá Uribe a sus congresistas sobre este tema.

Apoyo a decisiones sobre coronavirus

En relación con el coronavirus, el expresidente Uribe les resaltará a sus bancadas la trascendencia de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional, especialmente en materia sanitaria y económica.



Sobre las medidas que anunció este miércoles el actual mandatario, consistentes en alivios tributarios para los sectores turísticos y aeronáuticos, Uribe manifiesta en el texto que son “prudentes y oportunas”.



Relacionado con este tema, en el sector de la salud, el mandatario hablará de insistir “en el proyecto de ley para que solamente entidades con alta acreditación de excelencia puedan operar como EPS con manejo de recursos”.



“La Ley 100 hace posible la cobertura universal, la solidaridad, la presencia del Estado, el sector privado, las cooperativas y entidades solidarias. Otra cosa es la corrupción en EPS y hospitales piratas, o lo ocurrido en Caprecom y Saludcoop, que fueron saqueadas por la corrupción política del anterior Presidente”, reza el documento conocido por este diario.



Y el sexto tema clave que se espera abordar es el de la seguridad, en el cual se resaltará la “disminución” de “delitos como el homicidio”, pero se dejará claro que “la extorsión y el dominio terrorista en varios sitios, obligan a poner mucho cuidado en el imperativo de mejorar diariamente la política de seguridad”.



“La infame acusación de paramilitarismo no tiene más finalidad que frenar la acción de seguridad del Gobierno y acomplejar el compromiso doctrinario del partido”, manifestará Uribe.



Finalmente, el documento que el exmandatario compartirá con sus congresistas contiene algunas reflexiones sobre temas en particular, como, por ejemplo, que “el monopolio político de Fecode estanca la educación y la sustituye por la arenga”.



“Permitir que la Corte Constitucional interfiera la competencia del Ejecutivo para garantizar el orden público, es otro apoyo a la acción de los criminales”, dice Uribe, quien agrega que “la colección de infamias en mi contra no puede afectar al Centro Democrático que debe trascender más allá de mi coyuntura, frágil como el promedio humano”.



En el documento hay un marcado apoyo al gobierno del presidente Duque y a sus acciones, pero también un reconocimiento de la existencia de “dificultades, retos y vicisitudes, pero confiamos que se irán superando con el talento y la consagración del liderazgo presidencial”.



