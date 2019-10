El expresidente de la República y actual senador Álvaro Uribe Vélez declaró en la noche de este martes: "El magistrado que me indagó procedió en su deber, no tengo quejas".



Dijo además que de su parte nunca habrá un desafío a las instituciones y pidió a sus seguidores ir en esta línea.

La declaración de Uribe –salpicada por varias anécdotas, interrumpidas por aplausos, con tono pedagógico, voz tranquila aunque por momentos visiblemente emocionado- se produjo durante un buen tiempo y fue el colofón a una jornada histórica por tratarse de una indagatoria a un exmandatario.



"Quiero agradecer a mis abogados, al partido Centro Democrático y a los colombianos que me han demostrado su solidaridad a lo largo de estos días", dijo.



En la tarde, Álvaro García, presidente de la Corte, se había mostrado particularmente enfático al asegurar que ninguna presión, manifestación o protesta pública influirá en las decisiones. "Los jueces solo se basan en las pruebas", dijo.



En esta línea, Uribe dijo que respetaba a la justicia y que él mismo había dado prueba de ello en momentos especialmente coyunturales como ocurrió tras la victoria del No en el plebiscito.



Eso sí, exigió que la Corte actúe de manera transparente y sin prevenciones con él porque en su concepto lo que ha hecho es creer que Uribe busca inducirla a un error para beneficio propio. Y esto, insistió de manera vehemente, no es así.



Así, por ejemplo, recordó que su teléfono fue interceptado de manera irregular sin que mediara una orden judicial. "No publicaron sino una llamada de las muchas interceptadas. Cuando uno actúa de buena fe, Dios lo protege. Por fortuna la interceptación me favorecía", sentenció.



Negó de manera categórica que él haya presionado testigos o haya intentado desviar alguna investigación judicial. "Todo lo que yo busqué afanosamente fue la verdad y la defensa de mi honra", dijo.



Uribe habló ante varios de sus seguidores, entre quienes estaban algunos de los pesos pesados de su colectividad, el Centro Democrático, en la sede del norte de Bogotá.



Dijo por ejemplo que él se enteró tiempo después a la decisión que tomó el abogado Diego Cadena de darle un dinero a uno de los testigos del caso. “Hombre si me hubiera consultado, le hubiera dicho no. Terminantemente no”.



El expresidente Uribe se declaró inocente no solo por el caso por el que fue citado este martes a la Corte Suprema de Justicia sino por una serie de acusaciones que se le han hecho en su contra. Entre ellas, la masacre del Aro, el caso de la sala de interceptaciones Andrómeda y el del hacker en la campaña de Óscar Iván Zuluaga.



Una a una Uribe dio sus argumentos para desvirtuar todas las acusaciones y aprovechó para volver a atacar al expresidente Juan Manuel Santos de quien dijo que había enviado a Venezuela a un ciudadano de ese país sabiendo que lo iban a torturar todo porque en marcha estaba el proceso de paz con las Farc.



Asímismo, contó un episodio del que dijo fue realmente triste para él y fue cuando visitó en su celda en Estados Unidos a exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien le mostró las laceraciones por los grilletes que tenía puestos.



En su relato recordó la ocasión en que junto a su esposa, Lina Moreno, tomó la decisión de abandonar el Senado para dedicarse a la defensa al considerar que un legislador no podía estar sub judice.



De ahí que hubiera enviado una carta en este sentido al presidente de la corporación de entonces, el senador del Centro Democrático, CD, Ernesto Macías.



Sin embargo, justo cuando ya la decisión era un hecho, escuchó que el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, José Luís Barceló, había llamado en persona a varios de los panelistas que participaban en el programa Hora 20 de Caracol Radio para anunciar que Uribe hacía eso para “escabullirse” de la Justicia. Eso hizo que el exmandatario decidiera dar marcha atrás porque él nunca ha sido un cobarde y siempre ha actuad de frente al país.



Y aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Iván Duque no sólo de su parte sino de toda su colectividad: Lo único que queremos es su éxito, dijo.



Al final, gritó varios vivas a Colombia. ¡Qué viva Colombia!, dijo emocionado en un par de ocasiones y terminó su discurso que se prolongó durante más de hora y media y con el que se cerró un día inédito en el ámbito judicial y político del país.







