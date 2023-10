'No hubo un solo pago por matar inocentes': Álvaro Uribe sobre 'falsos positivos'

El exmandatario Álvaro Uribe se refirió a las declaraciones que el presidente Gustavo Petro pronunció en medio de un acto público de excusas por parte del Estado colombiano por casos de 'falsos positivos' de Soacha y Bogotá.



El presidente Gustavo Petro, junto con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el Comandante del Ejército Nacional de Colombia, mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, pidieron excusas este martes en nombre del Estado por los ‘falsos positivos’ de Bogotá y Soacha.



“No eran guerrilleros. No asumieron ninguna confrontación con las Fuerzas Militares. Eran hombres cuyas vidas y sueños se truncaron por la acción criminal de integrantes del Ejército Nacional”, fueron las palabras del ministro de Defensa, Iván Velásquez.



Ante estas palabras, Uribe, quien habló desde una tarima en el barrio La Esperanza de Villavicencio (Meta), dijo que durante su Gobierno se priorizaron las desmovilizaciones y que siempre se "exigió el cumplimiento de los derechos humanos".



"El presidente Gustavo Petro dice que nuestro gobierno pagaba por matar a personas inocentes. No es cierto. No hay un solo pago por matar personas inocentes, nuestra política siempre prefirió la desmovilización y en efecto hubo 53.000 desmovilizados", señaló.

Los falsos positivos y las falsas campañas: comentarios a la intervención del Presidente Petro. pic.twitter.com/NqypwUYfox — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 4, 2023

Asimismo, el ex jefe de Estado señaló que cerca de 2.000 militares fueron encarcelados y desvinculados durante su Gobierno por denuncias de ejecuciones extrajudiciales.



“Una noche me visitó el ministro de Defensa con un grupo de altos funcionarios y me presentaron 27 casos de personas que podrían estar inmersas en falsos positivos. Sin que me lo pidieran, tomé la decisión de desvincularlos de las fuerzas”, agregó.

El acto de perdón

El presidente Gustavo Petro durante la presentación de excusas públicas. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

La ceremonia se realizó desde las horas de la tarde en la plaza de Bolívar. Sobre las 7:20 p.m, al cierre del evento, el presidente calificó como “un episodio dantesco” de la historia colombiana el capítulo de los falsos positivos, al que comparó con un genocidio. Señaló que el país debe conocer la verdad de los hechos del conflicto y dijo que “el Estado oculta la verdad”.



Según el auto 033 del 12 de febrero de 2021 de la JEP, hay 6.402 casos registrados de ejecuciones extrajudiciales en todo el país.



“Como presidente de la República de Colombia y de este, que es un gobierno popular y en el que espero que cambie la mentalidad (...) yo me permito pedirles perdón. Ustedes son las madres de toda Colombia, ustedes son la madre patria. La sangre de sus hijos, ojalá, riegue el surco de la Colombia que seremos mañana”, dijo el primer mandatario.



Fueron 19 las familias de víctimas de Bogotá y Soacha las que escucharon el mensaje del ministro de la Defensa en la tarde de este martes. Aunque recibieron su pedido de perdón, las víctimas también exigieron la presencia de los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez.

