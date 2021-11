'En mis circunstancias la ambición ya no existe': Uribe

Este viernes en la 'Universidad De La Sabana' se llevó a cabo el último foro de precandidatos del Centro Democrático antes de que se conozca este 22 de noviembre el nombre del candidato único que representará al partido de Gobierno en las elecciones presidenciales.



Al evento asistió el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien dio su opinión sobre las declaraciones que han hecho las múltiples coaliciones que se están formando de cara a los comicios del año entrante, en las que indican que no se aliarán al Centro Democrático y que lo que buscan es sacarlo del poder.



“Recordemos un valor del Centro Democrático, nosotros trabajamos la política y por la democracia todos los días, para nosotros la política no es un momento de impulsos sino un proceso permanente de defensa de la democracia (...) El Centro Democrático es un partido de obreros, trabajadores 24/7 de todas las horas”, indicó Uribe al respecto.



El exsenador, quien ha anunciado que no va a presentar su nombre en las elecciones legislativas del 2022 debido al proceso judicial que se adelanta en su contra, indicó que le da tranquilidad que los cinco precandidatos del uribismo van a seguir trabajando por la "patria y la democracia".



"En mis circunstancias, el interés particular en la política ya no existe, la ambición menos pero la preocupación por la patria crece y se tranquiliza al saber que hay seres de la patria como ustedes cinco", puntualizó.



También dijo que a pesar de su retiro de la política, el partido de Gobierno seguirá trabajando en principios como "un país seguro, sin narcotráfico, sin microtráfico, por seguridad física, jurídica- política, un país con una gran promoción del emprendimiento privado, con una gran política social".



Aunque no mencionó su apoyo directo a ninguno de los cinco precandidatos, sí resaltó aspectos que le gustan de cada uno de ellos.



Sobre la precandidata Paloma Valencia mencionó el "esfuerzo medioambiental" que ha realizado; de Alirio Barrera resaltó la reducción de la pobreza durante su gobernación del Casanare; sobre María Fernanda Cabal habló de su "firmeza"; y de Rafael Nieto mencionó el "estudio y orden metodológico". “Cada uno tiene que complementar al otro”, afirmó.



