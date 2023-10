Álvaro Uribe: 'Esperaba que se fallara a mi favor, lo que no ha ocurrido'

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró en la tarde de este jueves, tras conocer las versiones de prensa sobre la supuesta negación de la preclusión y el llamado a juicio en su contra en medio del proceso judicial por presunta manipulación de testigos y fraude procesal que esperaba que se fallara a su favor.



"Esperaba que esa unanimidad de los testigos permitiera que se fallara a mi favor, lo que no ha ocurrido", aseguró en declaración a periodistas en Cartagena, donde participó en un foro sobre seguridad.

"Al llegar a Cartagena para participar en este foro leo la noticia de que el Tribunal de Bogotá niega la preclusión y ordena que me lleven a juicio. La recibo con enorme preocupación. Yo he defendido mi reputación, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la Corte. Toda información que se recogía se mandaba de buena fe a la Corte, para que la Corte la examinara en el ejercicio de su competencia", aseveró el exmandatario.



Álvaro Uribe durante la intervención en su audiencia de preclusión. Foto: Captura de video

Y agregó que "lo que dijeron es que yo enviaba esa información para engañarla. Por favor. Ninguno de los testigos en este largo proceso ha podido desvirtuar mi afirmación, de que yo nunca tomé la iniciativa para ir a buscar presos, simplemente pedí que se verificara si las informaciones que me llegaran a mí de que personas como el senador (Iván) Cepeda los buscaba, les ofrecía recompensas para que me acusaran injustamente si eso era verdad. Pero, a pesar de que todos los testigos lo han dicho, se me lleva a juicio".



Uribe ha sido bastante crítico del proceso y ha insistido durante los últimos años que es inocento. "Por eso, aseguró que el caso se inició con vicios".

Álvaro Uribe - Juan Manuel Santos Foto: Milton Díaz - Diego Santacruz. EL TIEMPO

"Fue un proceso que empezó en la Sala Penal de la Corte y que parecía una vendetta contra mí por algunas diferencias que tuve con la Corte en el ejercicio presidencial.

Se preguntó si existía ese proceso, me dijeron que no. Quien presidía la Corte en ese momento hablaba en los medios de comunicación, parecían unos magistrados en discurso político contra mi persona. Pero, además, uno de ellos hoy, ya exmagistrado, representa políticos ante una sala de magistrados que él mismo ayudó a elegir. Esto es increíble", complementó.



Según Uribe, "dos fiscales a quienes no conozco, tres o cuatro procuradores a quienes no conozco pidieron la preclusión. Dos juezas la negaron con una carga política impresionante en mi contra. Ahora la niega el tribunal. Solamente conozco la noticia porque el tribunal había fijado para mañana fecha de audiencia para comunicar la decisión".



Y por último, el exmandatario señaló que "sus adversarios políticos se juntaron" y un grupo de abogados activistas de la izquierda, que lo han confrontado durante muchos años, "son los abogados que con la supuesta tarea de defender las víctimas han estado llevando este proceso en mi contra".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA