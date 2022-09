El pasado viernes, el expresidente Álvaro Uribe se refirió durante el foro regional del Centro Democrático en Pereira a la invasión de tierras que se viene registrando en el país.



En su intervención, el exmandatario señaló que reconocen que el presidente Gustavo Petro tenga que atender unas necesidades de vivienda y capacidad de producción agropecuaria en el campesinado colombiano.



"Ya hay unas tierras de extinción de dominio y tendrá que comprar otras. ¿Qué pedimos? Que eso no afecte la propiedad privada y no estimule el camino de la violencia, que es el camino de la invasión", señaló Uribe.



A su vez, le advirtió al Gobierno que "si se les va la mano y abren una oficina de compra de tierras, y el país está asustado, les ofrecen todas las tierras del país y las venden. Y entonces dejan al país sin empresariado del campo".



​El expresidente Uribe señaló de positiva la importancia del apoyo de las comunidades de la fuerza pública. A su vez, recalcó que los civiles que se sumen a esta iniciativa deben estar desarmados.



"No puede ser que este país, durante tantos años, esté pidiendo que se consolide el monopolio oficial de las armas, y vayamos a tener unos grupos privados armados que se sumen a los que hay. Para llegar a esa situación hay dos caminos: el de tener una guardia campesina armada y el de no ejercer autoridad frente a las invasiones", dijo el expresidente.



Uribe señaló, finalmente, que no ejercer autoridad frente a las invasiones puede desencadenar en la aparición de "justicia privada, que es peor".