El expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre uno de los temas que han sido molestia en los últimos días para el Gobierno nacional: el informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) como del Programa Mundial de Alimentos (PMA).



Allí se mostraba que Colombia enfrentaba hambre aguda, afirmación la cual dicha organización reconoció como un error.

"Requerimos que en Colombia no haya un solo ciudadano con hambre y hay dos caminos: el del socialismo siglo XXI, las expropiaciones (...) Y el otro camino, el que nosotros defendemos, el crecimiento sostenido de la economía, complementar eso con ahorro, con cero corrupción", dijo Uribe.



Y agregó: "Por eso le pedimos al presidente Duque: 'presidente usted que creó Ingreso Solidario, agregue ya dos millones de familias. La libertad de Colombia lo necesita porque con hambre es imposible defender las libertades".



"Y me dice: '¿y con qué se pagan?'. Tienen que haber recursos para que no haya un colombiano con hambre. '¿Y la deuda?' Si la economía va bien, no hay que temerle al endeudamiento. Pero primero resolvamos estos problemas sociales", expresó Uribe.

Se necesita superación urgente del hambre pic.twitter.com/6Gpvo4DZ57 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 2, 2022

El pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe se da en el contexto de las críticas al informe titulado “Hunger Hotspots FAO-WFP early warnings on acute food insecurity”, publicado el pasado 26 de enero.



La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez fue enfática en indicar que dicha publicación “carece del soporte fáctico, definición metodológica y claridad en las fuentes que le den validez y credibilidad. Los contenidos en los que se menciona la situación de seguridad alimentaria en la República de Colombia no corresponden a la realidad nacional”, todavía menos cuando se contrasta con el estado de cosas en la región.

