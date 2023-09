El expresidente Álvaro Uribe se sumó en la mañana de este martes a las reacciones por las declaraciones del exviceministro Ricardo Díaz, quien en diálogo con la revista Semana habló sobre supuestos hechos de corrupción en el Ministerio de Defensa.



Díaz manifestó que supuestamente lo presionaron e, incluso, le habrían ofrecido 700 millones de pesos para poder concretar la compra de unos helicópteros para la Casa de Nariño y la Fuerza Aérea.



Según el exviceministro, algunas personas cercanas al Gobierno, como la primera dama, tendrían presuntos intereses en este negocio. También mencionó al expresidente Juan Manuel Santos.

Fiscalía llamó a declarar a exviceministro Ricardo Díaz tras denuncia de supuesta corrupción

De acuerdo con el relato de Díaz, quien fue llamado a la Fiscalía para ampliar sus declaraciones, Santos a través de un tercero presuntamente habría solicitado que Díaz recibiera a una delegación de la empresa Bell.



"Mandó un mensaje a través de un oficial que me conocía. Me llamó y me dijo: ‘Mire, lo están buscando para que reciba una comisión de los Estados Unidos", contó.



Por lo anterior, Uribe se pronunció con una curiosa publicación. "Líbrame Dios mío de intrigar en el Estado por compras de helicópteros, apiádate de Santos y ayúdale a dejar ese vicio!".



El expresidente Juan Manuel Santos (izq.) y el expresidente Álvaro Uribe (der.).

Las menciones a la primera dama Verónica Alcocer

Otra de las personas mencionadas por Díaz es la primera dama Verónica Alcocer. En el diálogo con la citada revista, el exviceministro de Defensa mencionó que en septiembre de 2022 el coronel Eduardo Mejía le manifestó que Alcocer tendría un "interés particular en que esos helicópteros fueran adquiridos por el Ministerio de Defensa".



Según dijo, eso le pareció "extraño" porque "la primera dama no tenía por qué estar decidiendo por ninguna empresa en la compra o no compra de elementos militares", aseguró.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso junto a su esposa Verónica Alcocer.

Sus declaraciones causaron reacción de algunas personas cercanas a Alcocer. Su hijo Nicolás Petro Alcocer, por ejemplo, salió en su defensa: "Siempre a tu lado, mamá. Nadie dañará tu nombre y lo increíble persona que eres. Se quedarán con las ganas (...)".



Igualmente, manifestó: "Si hay algo que admiro de mi mamá es su transparencia, su honestidad y su gran corazón. Muchos te adoramos y adoramos tu esencia. Adiós a los envidiosos".



Adriana Mejía, la gerente de Artesanias de Colombia, también cercana a Alcocer, reparó: "Gral (r) Ricardo Díaz, como ciudadana colombiana le EXIJO respeto a la Primera Dama @Veronicalcocerg. Salta de bulto en su entrevista la incoherencia cuando hace juicios de valor llevado por la banalidad, la injusticia, el odio y la sed de venganza para hacer daño. No sea cretino".



