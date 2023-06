Tras las confesiones de militares en una audiencia de la JEP en Dabeiba, Antioquia, en las cuales reconocieron su participación en 49 casos de los llamados 'falsos positivos', el expresidente Álvaro Uribe dijo en la mañana de este jueves que le "duele y mortifica" que "hubieran negado falsos positivos, les creímos, y ahora los aceptan".



"Los cometidos durante mi Gobierno mancharon la Seguridad Democrática que bastante sirvió al país. Cualquiera de estos delitos es grave sin que importe el número ni los casos de falsas acusaciones. Mi afectación es mayor por mi inmenso cariño a los soldados y policías de Colombia", escribió el el exmandatario en sus redes sociales.

Duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos, les creímos, y ahora los aceptan; incluso la Fundación de Herbin Hoyos, qepd, defendió un caso de Dabeiba, anterior a mi Gbno. Y apoyamos esa defensa. Los cometidos durante mi Gbno mancharon la Seguridad Democrática que… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 29, 2023

(Le recomendamos: Petro sobre falsos positivos: 'El peor crimen contra humanidad en época contemporánea')

Las declaraciones de Uribe se dan tras el reconocimiento por parte de exmilitares sobre la comisión de 49 ejecuciones extrajudiciales. Uno de quienes aceptó su participación en los crímenes fue el entonces mayor Yair Leandro Rodríguez, exintegrante del BCG No. 26 ‘Arhuacos'.

"Quiero que hoy quede claro que el señor Edinson Alexánder Lizcano Hurtado no era ningún guerrillero, por el contrario era un hombre trabajador, de hogar, el cual trabajaba para darle mucho bienestar, para sacar la familia adelante. Hoy la vida me ha dado la oportunidad de estar frente a ustedes, y por eso les digo que estoy muy arrepentido de que esto haya sucedido. Él no debería haber sido asesinado tan cruelmente, y aparte de todo le pido perdón también a mi madre", dijo Rodríguez.



Sobre estos casos, Uribe enfatizó que "duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos". El exmandatario anotó que "incluso la Fundación de Herbin Hoyos (qepd) defendió un caso de Dabeiba, anterior a mi Gobierno. Y apoyamos esa defensa".

El presidente Gustavo Petro también habló

Una seguridad construida sobre la sangre inocente de miles, no es seguridad, es la mayor inseguridad humana FACEBOOK

TWITTER

Sobre los falsos positivos, el presidente Gustavo Petro dijo que “este es el peor crimen contra la humanidad cometido en la época contemporánea”. Añadió que sus autores intelectuales y físicos han escrito una de las peores páginas de la historia de la humanidad. 6.402 jóvenes asesinados por el Estado solo por recibir unos votos, un aplauso popular, unos pollos o una medalla.



(Lea: Este es el documento completo con el que la Cancillería le suspendió pagos a Benedetti)

Este es el peor crimen contra la humanidad cometido en la época contemporanea



Quienes lo aplauden o lo niegan, niegan la posibilidad sobre estas cenizas de construir la reconciliación de Colombia.



Sus autores intelectuales y físicos han escrito una de las peores páginas de la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 29, 2023

“Una seguridad construida sobre la sangre inocente de miles, no es seguridad, es la mayor inseguridad humana. Con estos asesinatos sistemáticos, querían que la zozobra del colombiano se convirtiera en tranquilidad y la tranquilidad en apoyo electoral”, dijo Petro.



(También: Benedetti responde a nueva investigación de la Corte y a audios sobre compra de votos)



En su mensaje, a tráves de Twitter, Petro manifestó: “Dormir cómodo en el apartamento caliente del norte de Bogotá o del Poblado en Medellín, sentirse seguros aplaudiendo como exterminaban la guerrilla, crédulos de un "fūhrer" fantasmal, cuando lo que exterminaban era nuestra juventud albañil, popular, sin más oportunidad, que no fuera el pelotón de fusilamiento”.



Petro agregó que la responsabilidad es reparar a las víctimas y que estas situaciones no se vuelvan a repetir.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Quédese en EL TIEMPO y lea

El 'top 10' de congresistas con mayores ingresos económicos en Colombia

¿Quién está detrás de la muerte de la perrita Kenia? Detalles del cruel envenenamiento

Rusia reconoce que atacó restaurante con civiles y asesinó a dos generales ucranianos