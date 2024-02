Uribe: 'Para que sus viejos enemigos lo traigan, Mancuso ha hecho méritos de acusarme'

El expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, se pronunció en la mañana de este miércoles 28 de febrero sobre el regreso del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia, quien ahora es gestor de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro.



Uribe, tal y como lo ha hecho en varias oportunidades, insistió en que nunca se reunió con Mancuso en su finca el Ubérrimo, tal y como ha dicho el expara quien fue extraditado a Estados Unidos.



(Lea: Aprobación del presidente Petro subió de 26% a 35%, desaprobación está en 58%: Invamer)

"Mancuso, que regresa, fue extraditado porque se continuaba delinquiendo desde la cárcel de seguridad de Itagüí. Habían sido trasladados a Itagüí porque periodistas de altísimo reconocimiento me informaron que desde la habilitada cárcel de La Ceja se planeaba una fuga. Temí que sería otra catedral", dijo el exmandatario en un video publicado en su cuenta de la red social X.



(Lea: El balance de la reunión del presidente Gustavo Petro con la bancada costeña)

Facebook Twitter Linkedin

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso llegó en la noche de este 27 de febrero a la cárcel La Picota de Bogotá. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

Añadió que poco después de la llegada de los exparamilitares a las cárceles norteamericanas "comenzaron a llegar visitantes, algunos de ellos eran sus enconados enemigos de la víspera, varios cercanos a la guerrilla que, con afán, ofrecían beneficios sobre mis supuestos vínculos con paramilitares".



Uribe añadió que "Mancuso miente, jamás se reunió conmigo. Nos saludamos pocas veces por mi vinculación a Montería. No tuvimos conversaciones. En la campaña presidencial me negué a reunirme con él, como quedó públicamente establecido y, también, públicamente desautoricé que que me apoyara en Barramcabermeja, como me había dicho del padre De Roux. Nunca entró a la casa del Ubérrimo".



(Otra noticia recomendada: ‘Nos podemos ver en una guerra civil’: Iván Name, presidente del Senado)



Además, insistió en que "de nada he hablado con Mancuso en la vida. La única presencia que Mancuso pudo tener en el Ubérrimo fue por las vías públicas que cruzan. Para que sus viejos enemigos lo traigan al país, Mancuso ha hecho méritos de acusarme, de mentir. Todo lo he enfrentado".

Facebook Twitter Linkedin

Salvatore Mancuso. Foto: Policía Nacional

Uribe señaló que uno de orgullos era la protección de la seguridad democrática era la seguridad de los alcaldes, por lo que "me duele la mentira de que le quité la protección al alcalde de El Roble, Sucre, para que ellos lo asesinaran".



"Qué raro, me acusan de paramilitar, los extradité, y el único que dice haberse reunido conmigo es Mancuso. Entonces, ¿con quiénes más me reuní?", remató el exmandatario.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA