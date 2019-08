He cometido errores, pero jamás delitos: Uribe sobre citación en Corte

El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez se refirió en la tarde de este viernes a la citación que tiene programada el 8 de octubre en la Corte Suprema de Justicia por una investigación por presunta manipulación de testigos.

Uribe aseguró que están listos para acudir al alto tribunal y se mostró confiado en el trabajo que ha hecho por el país en los diferentes cargos públicos que ha ocupado.



(Lea también: ¿Qué escenarios se abren para el senador Uribe tras la indagatoria?)



"Hay que apurarse para cumplirle a la Corte con esas 39 pruebas. Estamos listos ante la Corte y ante la opinión colombiana, porque yo he trabajado por este país, con amor, con honradez. Seguramente he cometido errores, pero jamás delitos", dijo el senador.



El exmandatario tendrá que presentarse a la Corte acompañado de su abogado a responder en un proceso por los delitos de soborno y fraude procesal.



"Siempre le he dado la cara a la Corte, a la administración de justicia (...) Todos los días le doy la cara al pueblo colombiano sobre esos temas, que es el juez de opinión. Yo tengo un expediente que es, durante 67 años de día y durante 67 años de noche, querer a Colombia", agregó Uribe.



La noticia de la citación causó molestia en algunos congresistas del Centro Democrático. Ellos cuestionaron que se haga unas semanas antes de las elecciones regionales.



POLÍTICA