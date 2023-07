El expresidente Álvaro Uribe se pronunció en la mañana de este lunes por primera vez de manera directa sobre el escándalo que involucra a uno de sus hombres más cercanos: el exministro, exsenador y excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quien en unos audios en poder de la Fiscalía habla del ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña del 2014.



"Elegimos a Santos y terminó con Farc, sobornos de mermelada y Odebrecht; la tragedia del caso de Óscar Iván; congresistas con delitos de dineros entregados por el gobierno Duque. Todo un engaño a tantos que lo han hecho bien y creen en estas tesis. Invitaré a considerar decisiones para no afectar a quienes merecen la confianza popular", trinó en la mañana de este lunes Álvaro Uribe.

El trino de Uribe se da 48 horas después de que salieron a la luz pública los audios que Daniel García Arizabaleta, quien durante años fue consentido de expresidente y fue enlace de Odebrecht en Colombia, grabó a Óscar Iván Zuluaga cuando estalló el escándalo de la multinacional brasileña por corrupción y quedaron salpicadas las campañas del Centro Democrático y la de Juan Manuel Santos del 2014 a la Presidencia de la República.



Elegimos a Santos y terminó con Farc, sobornos de mermelada y Odebrecht; la tragedia del caso de Óscar Iván; congresistas con delitos de dineros entregados por el Gbno Duque. Todo un engaño a tantos que lo han hecho bien y creen en estas tesis. Invitaré a considerar decisiones… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 3, 2023

García Arizabaleta, quien en 2022 iba a aspirar al Senado por el uribismo, guardó esos audios durante años y recientemente se los entregó a la Fiscalía y firmó un principio de oportunidad que terminó hundiendo a Zuluaga, quien siempre negó que a su campaña, cuyo gerente fue su hijo, David Zuluaga, y en la cual trabajó García Arizabaleta.



Los audios que enredan a Zuluaga

“Usted tiene que saber manejar este caso (...). Para el único que tiene implicaciones es para mí y para David, y tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en algún momento, por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para protegerlos a todos. Si tengo que asumir esa responsabilidad, porque es inevitable, la asumo, porque mi espíritu es ese”, se escucha decir al excandidato presidencial en una de las grabaciones que fueron reveladas por la revista Semana.

En medio de tantas tristezas, unas que dan rabia y otras que postran el alma, continuaremos este recorrido democrático, con superior amor a Colombia pic.twitter.com/xyKkXPIYGN — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 2, 2023

Incluso, quedó en evidencia cómo se hicieron varios movimientos para borrar evidencia que permitiera a las autoridades tener pruebas sobre la entrada de 1,6 millones de dólares de la multinacional brasileña a su campaña presidencial de 2014 y que, según la investigación y el testimonio de García Arizabaleta, esta fue destinada par pagar una asesoría del estratega político Eduardo ‘Duda’ Mendonça.



“Yo estuve en el Consejo Nacional (Electoral) y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’. Me dijo que él está hablando con el fiscal para que no siga insistiendo en eso (...). Lo que pasa es que por el lado de Roberto Prieto (gerente de la campaña de Santos) eso está muy enredado, con todo lo que han venido sacando”, le dice Zuluaga a García Arizabaleta.

David Zuluaga, hijo mayor de Óscar Iván Zuluaga y gerente de la campaña presidencial de su padre en el 2014. Foto: Archivo/ELTIEMPO

Esto le dijo Zuluaga a Uribe

Los audios que reveló Semana también dan cuenta de lo que Zuluaga le dijo a Uribe, su jefe, sobre la posibilidad de que recursos de Odebrecht hayan ingresado a su campaña presidencial.



"Yo le dije al presidente Uribe, yo no había hablado con él, sino como el día después de la cirugía, nunca más. Fue un encuentro difícil. Fui con mi señora y él estaba con doña Lina, hablando ahí huevonadas, que el partido, que las listas (...). Luego me senté y le hice una descripción de todo lo de Odebrecht. Fue muy difícil, pero fue un momento muy emotivo”, dice Zuluaga,



"Mire, presidente, no tengo claras las cosas, cómo se dio todo, estoy, obviamente, como siempre, dispuesto a asumir las responsabilidades políticas. Le dije: pero quiero que a usted le quede claro algo, si tengo que aceptar y decir que hice cosas que no hice, lo voy a hacer para salvar a mi hijo. Quiero que lo tenga muy claro. Para mí no hay ninguna prioridad más grande que salvar a mi hijo y quiero que usted lo tenga presente. Lo que tenga que hacer y lo que tenga que decir. Esa es mi prioridad”, cuenta el excandidato presidencial.



Y concluye diciendo que "fue muy difícil, mi señora estaba sentada y yo lloré, muy difícil, al presidente se le escurrieron las lágrimas. Doña Lina se paró y dijo: ‘hombre, esto es un ejemplo para el país, de su transparencia, de su actuación, de lo que es lo primero en la vida’. Terminamos, me fui para el aeropuerto y él (Uribe) aceptó eso”.



Se espera, entonces, que la Fiscalía impute a Zuluaga en los próximos días por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular. De ser condenado, podría pagar más de 10 años de prisión.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA