El expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, fijó este domingo su posición sobre la responsabilidad que pueden tener militares y policías en la violencia que azota al país.



"Una cosa es aplicar la ley a un militar o policía que delinca, otra, muy grave, es presumir como la Comisión de Verdad, que la institución democrática FFAA es la responsable de la violencia, tantos años tolerada por civiles refugiados en la palabra paz y negados a ejercer autoridad", manifestó en Twitter el exmandatario.



La posición del jefe del uribismo se conoció horas después de que el presidente Gustavo Petro anunciara que la comisión de masacres en los territorios custodiados por el Ejército y la Policía afectará la hoja de vida de los comandantes.



"La comisión de masacres y su impunidad en jusrisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos. Desde ahora todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar al máximo la comisión de masacre y muerte de líderes sociales", expresó el jefe de Estado.

Una cosa es aplicar la ley a un militar o policía que delinca, otra,muy grave,es presumir como la Comisión de Verdad,que la institución democrática FFAA es la responsable de la violencia, tantos años tolerada por civiles refugiados en la palabra paz y negados a ejercer autoridad — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 14, 2022

Este llamado del presidente Petro ha generado debate entre diferentes sectores, especialmente quienes defienden la labor de las Fuerzas Armadas frente a las amenazas de las bandas criminales dedicadas a diferentes delitos en algunas partes del territorio nacional.



El excandidato presidencial Federico Gutiérrez afirmó: "Estoy de acuerdo con que le exija a las Fuerzas Militares y a la Policía. Me gustaría también que le exija a grupos armados ilegales (Eln, Disidencias Farc, Clan del Golfo y organizaciones criminales) que no comentan delitos, en vez de ofrecerles una “Paz Total” con impunidad".



El Centro Democrático es uno de los pocos partidos que se declaró en oposición al gobierno de Petro.



La comisión de masacres y su impunidad en jusrisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos



Desde ahora todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar al máximo la comisión de masacre y muerte de lideres sociales — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 13, 2022

