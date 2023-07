Unos días después de que la Corte de La Haya negó la intención de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, poniendo así fin a un litigio que duró décadas entre Colombia y país centroamericano, pues la intención era quitarle territorio a nuestro nación, el expresidente Álvaro Uribe emitió un documento con 12 razones para inaplicar el fallo del 2012 del tribunal internacional.



En ese año, Colombia al menos 70.000 kilómetros de su mar frente a Nicaragua.



De hecho, tras el fallo del 13 de julio, Uribe aseguró que "debe insistirse en una consulta nacional para reafirmar que los límites con Nicaragua, sean de espacio aéreo, nivel del mar o submarinos, están en el Meridiano 82, señalado por el Tratado Esguerra-Bárcenas, de acuerdo con la costumbre de la época".



Y complementa que "no puede aplicarse la sentencia de 2012. Es mejor una tensión diplomática de 50 años que entregar un pedazo del mar de Colombia".

En el documento emitido en las últimas horas por el expresidente Uribe, expone, por ejemplo, que dicho fallo desconoce el Uti possidetis iuris, que es como se le conoce a la decisión de Simón Bolívar, el libertador, para que, tras la Independencia, se respetaran los límites fijados por la Corona Española, que había concedido a la Nueva Granada

-hoy el territorio que ocupa Colombia- el título sobre el Archipiélago sin excluir porciones del mar.



Uribe, además, insiste que "el Protocolo de Intercambio de Ratificaciones del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, aceptado y firmado por ambas partes en 1930 establece, en el segundo párrafo, que el Archipiélago se extiende al oeste hasta el Meridiano 82. El párrafo no se restringe al territorio insular, sino que comprende todo el Archipiélago. Las partes no distinguieron entre límite de aguas y límite de islas. Más aún, el Meridiano 82, línea imaginaria, en ese punto coincide con el mar, razón adicional para entender que el límite fijado era integral, esto es, de suelo, mar y espacio aéreo. La Corte desconoce este elemento".

Momento de la lectura del fallo a favor de Colombia en La Haya. Foto: Corte Internacional de Justicia / Captura de pantalla

El expresidente también señala que dicha nota era legal y que en la época solamente se obligaba a respetar tres millas de mar territorial, lo cual no se afectó. "No hay razón para negar que la nota encajaba en el Derecho Consuetudinario, pues en cuanto los tratados entre los países no violaran el respeto a las tres millas de mar territorial, la costumbre era acatarlos".



De otro lado, Uribe dice que la Corte viola el principio de los elementos sociales en cuanto a la equidad. Para el expresidente, se pretendió despojar a Colombia de una porción de mar que, históricamente, ha sido la fuente de sustento de los pescadores de San Andrés y Providencia.



"Colombia, en aras de la equidad, renunció al título que tenía sobre las Islas Maíz en la costa de Nicaragua. Sin esas islas Nicaragua quedaba reducida al Pacífico", recordó el exmandatario.

Lo señalado en azul oscuro es el área que pertenece a Colombia. Foto: Wikipedia

Y agrega que la Corte, "de manera ilegal desmembró" al archipiélago de San Andrés y Providencia. "Esa ruptura no se enmienda ni con las 24 millas que corresponden a

Colombia al sumar el mar territorial y la plataforma continental extendida".



Uribe también opina que "Colombia ha ejercido efectividad en ese mar del cual pretenden despojarla. Colombia ha reaccionado oportunamente cada vez que Nicaragua ha pretendido tomar decisiones en contra".



Asimismo, insiste en que Colombia ha ejercido seguridad militar en ese mar, en lo cual se destaca la lucha contra el narcotráfico, así como el trabajo por la defensa y preservación de la reserva ambiental Sea Flower.



"Los pescadores raizales tienen un derecho natural, jamás contrario al derecho positivo o legislado, para realizar pesca artesanal en cualquier mar de su vecindad. Para esto no se necesita de un nuevo Tratado entre Colombia y Nicaragua", comenta el exmandatario.



Por último, el jefe del Centro Democrático dice que "los límites de Colombia están incorporados a la Constitución. Por eso desde que se conoció el fallo propusimos el rechazo, la inaplicabilidad, la ilegalidad".



