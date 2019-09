¿Por qué están chiflando a Uribe en algunos pueblos del país?

Aunque para mucha gente en Colombia el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, es un líder que merece respeto y admiración, otros sectores de opinión no tienen la misma idea y algunos han comenzado a recibirlo con pitos y rechiflas en algunos de los municipios que visita en medio de la campaña electoral.

​

En los últimos días, Uribe ha sido recibido con protestas en los municipios de La Calera y Sopo, en Cundinamarca, y Acacias, en el Meta, en medio de las manifestaciones políticas que está haciendo para promover a sus candidatos a las elecciones de octubre.

En algunos de estos lugares, grupos de personas le han gritado a Uribe

"fuera paraco" y "no más guerra", lo que deja ver el clima de polarización en que se encuentra el país por cuenta del conflicto y la búsqueda de la paz.



Este clima de polarización parece estarse tomando la campaña a las alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas, lo que se demuestra con el hecho de que, a este lunes, según el Gobierno Nacional, han sido asesinados siete candidatos a los comicios del próximo 27 de octubre.



En Sopó, por ejemplo, varias personas se ubicaron a un lado de la plaza en la que Uribe estaba participando en el acto político y, sosteniendo pancartas, le gritaron varias veces "asesino".

En todas las regiones le dicen #NoALaGuerra #SiALaPaz. Hoy el rechazo a Álvaro Uribe fue en Acacías, Meta. pic.twitter.com/w6TICylAXw — SERGIO MARÍN (@Sergio_FARC) September 14, 2019

A todas estas arengas, el exmandatario ha contestado con diferente tipo de argumentos. En La Calera, por ejemplo, dijo que cuando él llegó a la Presidencia, en 2002, "el país estaba una tercera parte en poder de la guerrilla; una tercera parte en poder de los paramilitares, y el resto en riesgo".



"Yo les he preguntado a los gritones (...), en esa situación en que estaba el país en 2002, ¿qué querían que hiciera yo?, ¿que llegara a la Presidencia a sentarme a tomar té y a contestar y recibir visitas?, no, eso no era", dijo Uribe en el municipio cundinamarqués, en medio del aplauso de sus seguidores.



En Sopó, también en Cundinamarca, afirmó que "esta democracia nos obliga a estar en todas las plazas de Colombia".



Y sus seguidores también están promoviendo la etiqueta #EstamosConUribe, con la cual también esperan apoyarlo el próximo 8 de octubre, cuando deberá acudir a la Corte Suprema de Justicia a una indagatoria en medio de un proceso que le sigue el alto tribunal.

“Les han contado mal la historia: el país estaba 1/3 parte en poder de guerrilla, 1/3 parte en poder de paramilitares y el resto en riesgo.¿Querían que llegara a Presidencia a tomar té y recibir visitas? ¡No! ¡Yo llegué a ejercer autoridad y a derrotar bandidos!”: @AlvaroUribeVel pic.twitter.com/SEfHJxiejN — Centro Democrático (@CeDemocratico) September 12, 2019

Lo cierto del caso es que así como a Uribe lo han recibido con protestas en estos tres lugares, el exmandatario ha recorrido decenas de lugares durante esta campaña electoral en los cuales ha estado en medio de aplausos y cariño de sus seguidores.



De acuerdo con sus publicaciones en Twitter, desde el 7 de septiembre Uribe ha estado con sus candidatos en Medellín, Amalfi, Toledo, La Calera, Cumaral, San Martín, Acacías, Villavicencio, Jenesano, Turmequé y Ventaquemada.



Sin embargo, diferentes sectores de opinión han llamado a que baje el clima de polarización política que está empezando a verse en esta campaña electoral y que líderes políticos de todas las corrientes puedan transmitir sus mensajes a los ciudadanos.



POLÍTICA