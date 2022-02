El viernes, el precandidato presidencial por la Liga Anticorrupción, Rodolfo Hernández, dijo que recibió una amenaza de muerte en su contra, en la que detallaban que le iba a llegar una corona fúnebre.



El expresidente Álvaro Uribe envió un mensaje de solidaridad a Hernández. Esto fue lo que dijo.

“Dicen que me mandan el sufragio y la corona [fúnebre]”, contó Hernández sobre las amenazas en una entrevista con la emisora Tropicana.



Por ello, el exalcalde de Bucaramanga manifestó que dejará de realizar los pocos eventos públicos que tenía pensado hacer y que tampoco realizará ninguna reunión en plaza pública.



Este lunes, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció al respecto: "Sabemos qué es porque hemos sufrido la violencia; nuestros militantes la han padecido; en muchas partes del país nuestro partido no pudo hacer campaña en 2014, 2018, ahora tampoco", se lee en el trino del líder del Centro Democrático.



El exsenador agregó: "Solidaridad con el candidato Rodolfo Hernández".



Solidaridad con el candidato Rodolfo Hernández — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 7, 2022

El día que dio a conocer las amenazas en su contra, Rodolfo Hernández indicó que continuará apostándoles a las redes sociales y que su campaña se mantendrá enteramente digital. En TikTok, por ejemplo, ya suma más de 264.000 seguidores.



