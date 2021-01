Álvaro Uribe donó el retroactivo de su salario a hospital de Medellín

El expresidente Álvaro Uribe señaló este jueves que donó el retroactivo de su salario como senador Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl, en Medellín.



En redes sociales así lo dio a conocer: "El retroactivo hasta mi retiro del Senado se trasladó a la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl", junto a una fotografía del recibo de la consignación.



Según el recibo de consignación que muestra en la foto de la publicación, fueron $10.982.661 lo que entregó a esta institución privada sin ánimo de lucro que presta servicios de salud con énfasis en la atención del paciente con alta complejidad. Esta destina su esfuerzo económico para quienes necesitan servicios y no puedan pagar por ellos.



El retroactivo hasta mi retiro del Senado se trasladó a la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl pic.twitter.com/aP6ixny4da — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 28, 2021

Ese monto hace parte del retroactivo por el incremento de su salario, que cubre los 12 meses del año 2020. De esa manera, los parlamentarios, que actualmente están en vacaciones, recibieron cerca de 20 millones de pesos de retroactivo. El beneficio aplica para 280 miembros del Parlamento colombiano.



El diciembre del año pasado, además, luego de que el Gobierno expidiera el decreto 1779 de 2020, que determina el aumento al salario de los congresistas en Colombia en un 5.12%, es decir, que a partir de 2021 pasarán de devengar $32'741.000 a $34'417.000 pesos, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que los congresistas del Centro Democrático, partido del cual es el líder, no recibirían ese aumento.



"Congresistas del Centro Democrático no recibirán el aumento de remuneración, analizan si lo rechazan o lo destinan a una tarea social", señaló el un trino.



Congresistas del Centro Democrático no recibirán el aumento de remuneración, analizan si lo rechazan o lo destinan a una tarea social — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 26, 2020

