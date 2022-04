El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, aseguró que este domingo emitirá un comunicado ante la decisión de la jueza Carmen Helena Ortiz de no precluir su caso por presunta manipulación a testigos.



Esto después de que el juzgado no acogió la preclusión presentada por la Fiscalía.



La jueza 28 de conocimiento de Bogotá consideró que el exsenador debe ir a juicio, al estimar que sí hay una hipótesis viable de la existencia de delito por soborno a testigos y fraude procesal.

"El domingo leeré unos renglones con argumentos respetuosos de respuesta a la señora Juez. Su título será: EXPROPIARON MI REPUTACIÓN", dijo Uribe en su cuenta oficial de Twitter.

El proceso de investigación adelantado por la Corte Suprema de Justicia pretende establecer si el expresidente habría buscado manipular a testigos que lo han señalado de tener relaciones con el paramilitarismo, algo que él ha negado rotundamente en diversas oportunidades.



Sobre el tema, Uribe señaló que le habían "expropiado su reputación", un término que se ha hecho recurrente en su crítica y oposición al senador y candidato presidencial Gustavo Petro.



Según la jueza del caso, en los hechos investigados, la Fiscalía no probó la tesis que había presentado la defensa con el argumento de que no se había cometido delito, y además, había cuestionado a la entidad por no haber llamado a testigos que podrían dar más elementos en este caso.



La jueza Ortiz señaló que el exsenador había autorizado las gestiones adelantadas por su abogado Diego Cadena para conseguir los testimonios de presos en la cárcel de Cómbita. Además, indicó que todo el trámite y la actuación en la Corte Suprema de Justicia "conserva plena validez en toda actuación".

