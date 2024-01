Uribe a Santos: 'Mi tema en EE. UU. era de representación judicial, no diplomática'

La declaración que hizo la semana pasada el expresidente Juan Manuel Santos sobre su gestión en Estados Unidos para evitar que el expresidente Álvaro Uribe, su antiguo aliado político, fuera requerido por la justicia, sigue causando polémica.



Este lunes 8 de agosto, el jefe del Centro Democrático, quien en el pasado fue aliado del nobel de Paz, volvió a referirse sobre ese comentario y, una vez más, negó la veracidad de esas declaraciones y agregó que su "tema en los Estados Unidos era de representación judicial, no de gestión diplomática".



Uribe, a través de su cuenta de la red social X, recordó que ya siendo expresidente y mientras dictaba clases en la Universidad de Georgetown, fue acusado, por ONGs de izquierda, ante un juez de los Estados Unidos por el asesinato de unos trabajadores de la compañía Drummond.



Santos, Silva, Makled, Chávez, Arias. Historias que yo debería tener en el olvido pero que el lucimiento mentiroso me obligan a revivir. Y alguito sobre María del Pilar Hurtado y Odebrecht. pic.twitter.com/EKqe0mlcZO — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 8, 2024

Agregó que por este caso, el embajador de Colombia en Washington nombrado por Juan Manuel Santos, quien ya para ese momento era presidente, le ofreció que el Gobierno Nacional pagaría los abogados, pero "le contesté que de manera ninguna. También rechacé su oferta para que una compañía extranjera de negocios de café, en la cual el Embajador tenía intereses, pagara esos servicios profesionales. Me extrañó el tema porque el doctor Silva había sido Presidente de la Federación de Cafeteros".



El jefe del Centro Democrático, quien respaldó a Santos para que llegara a la Presidencia en 2010, agregó que "en el caso me representó el abogado Gregory B. Craig, quien había sido el asesor jurídico del expresidente Barack Obama. Además, el doctor Luis Guillermo Echeverri estuvo conmigo en muchos de estos episodios".



Álvaro Uribe. Foto: César Melgarejo

Asimismo, dijo que fue Drummond la que "me ayudó con los cuantiosos honorarios. La demanda era contra esta compañía por hechos que nada tuvieron que ver con mi Gobierno".



Y dijo que Silva, en entrevista con EL TIEMPO, "afirmó que el pago de Drummond al abogado fue para retribuir los “favores tributarios de mi gobierno”. Ante la Fiscalía lo denuncié infructuosamente por esta infamia".



"Lo único que justifica que me hubieran distraído de las dañinas reformas del Gobierno del presidente Petro es que Santos pueda estar invocando su inmunidad frente al caso Odebrecht", remató el jefe del Centro Democrático.



¿Qué dijo Santos?

En entrevista con Canal Capital, el expresidente Juan Manuel Santos, quien estuvo en la Casa de Nariño entre 2010 y 2018, dijo que “cuando yo asumí la Presidencia me llamó el embajador Gabriel Silva y me dijo aquí hay una serie organizaciones de derechos humanos que van a acusar al expresidente Uribe ante muchas cortes por violación de los derechos humanos”.



Agregó que le "parecía un poco indigno para el país ver un expresidente en el banquillo en las cortes estatales de Estados Unidos”.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA