Uribe: 'Este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo sabía del Aro'

Tras la declaración del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la cual aseguró que el expresidente Álvaro Uribe estaba enterado de la masacre del Aro, el exmandatario se pronunció y dijo que esa acusación deberá ser probada.



"Este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo sabía del Aro. Repito, nunca se reunió en el Ubérrimo conmigo, nunca hablamos, no pasé de cruzarnos saludos por mi vinculación a Montería y sin que se supiera que era bandido", aseguró el jefe del Centro Democrático en su cuenta de X.



Y agregó que las declaraciones del excomandante paramilitar se dan por los "logros de la dolosa teoría bisagra de la JEP-Farc".



Mancuso dijo este viernes ante la JEP, que aceptó su sometimiento, que Uribe en su condición de gobernador de Antioquia "siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro, donde el 22 de octubre de 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) perpetraron una masacre en ese corregimiento de Ituango. En esta, muieron más de 15 personas.



Este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo sabía del Aro. Repito, nunca se reunió en el Ubérrimo conmigo, nunca hablamos, no pasé de cruzarnos saludos por mi vinculación a Montería y sin que se supiera que era bandido.

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 17, 2023

"Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que me pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní, el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro", afirmó el exparamilitar, quien se encuentra en un centro de detención en Estados Unidos, donde ya cumplió una condena por narcotráfico.



No son los primeros señalamientos de Mancuso al jefe del Centro Democrático. En julio, también ane el tribunal de paz, vinculó al exmandatario al exmandatario con la muerte del alcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo Díaz.

La magistrada Heydi Baldosea, presidenta de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, presidió la diligencia. Foto: JEP

"Fue una solicitud directa, creo que fue del Gobernador, no recuerdo con exactitud en este momento. Sé que en un consejo comunitario él denunció, ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos", aseveró.



Esto, también provocó una dura reacción del exmandatario, quien denunció al exparamilitar por el delito de calumnia agravada.



"De acuerdo con lo que anuncié ya mis abogados denunciaron en mi nombre a Salvatore Mancuso, quien me acusó falsamente de haberle quitado la seguridad al alcalde del Roble, Sucre, para que ellos, los paramilitares, lo asesinaron", afirmó en ese momento el expresidente.



Por eso, señaló que esta nueva "calumnia" la agregará a las denuncias que ya hizo en Estados Unidos y ante la Fiscalía de Colombia.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA