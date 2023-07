Todo un debate se ha abierto en el país por la decisión del presidente Gustavo Petro de designar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz para culminar el proceso de paz con los paramilitares.



El anuncio lo hizo el fin de semana. Según el jefe de Estado, el proceso de paz que se inició con paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe aún no ha terminado.



Justamente, el expresidente se pronunció al respecto. Primero, dijo este domingo que lo importante de esta decisión es que Mancuso diga la verdad. "Lo grave es que mienta", señaló.



Este lunes, complementó su opinión y aseguró que: "La desmovilización de los paramilitares tuvo una grave afectación por el desbalance de la impunidad total a Farc y la elegibilidad de responsables de delitos atroces".

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y jefe del Centro Democrático. Foto: Prensa Centro Democrático

Luego agregó: "Hay paramilitares con 19 años de cárcel, o muchos años, que por lo menos deberían ser gestores de paz y tener una oportunidad de volver a Justicia y Paz".



Y es que previamente, el exmandatario señaló que el mismo estatus que le darán a Mancuso, se lo tienen que dar a "otros como Jorge 40, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan", trinó.



Uribe también resaltó que durante los procesos de paz de su gobierno se desmovilizaron aproximadamente 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros.



Y dijo, además, que está esperando las pruebas "de la calumnia de Mancuso". Sobre esto, se refiere puntualmente a que hace dos meses ante la JEP, el exjefe paramilitar aseguró Uribe le quitó la seguridad al alcalde del Roble, Eudaldo Díaz, y posteriormente ellos -los paramilitares- lo asesinaron en 2003.



El exmandatario ha negado esa situación e, incluso, insiste en que enfrentará a Mancuso en todos los escenarios legales.



REDACCIÓN POLÍTICA