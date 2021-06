Uribe dice que no se va a retirar porque está preocupado por el país

El expresidente Álvaro Uribe Vélez dice que no se va a retirar de la política en este momento. Pero en medio del estallido social que vive el país, el exmandario aseguró con más ahínco: ¿Por qué me debo retirar?”

Todo fue en medio de una entrevista con el programa Hoy Noticias, de Cali. Los periodistas les preguntaron: “¿Cuándo se piensa retirar usted? Tiene 68 años. ¿Cuándo se va a dedicar a los nietos, la finca, etc.?”.



Ante ello, el exmandatario señaló: “Le voy a decir una cosa: difícil. Cuándo se me ocurre decirles a ustedes eso, que están bien jóvenes. El tema es dialogar o retirarse. Los primeros recuerdos que yo tengo de mi llegada al uso de razón fueron de la mano de mi madre luchando en la zona cafetera de Antioquia en favor del Frente Nacional para superar la violencia de la época”, dijo Uribe.



Seguidamente, hizo un recuento de su historia personal y el expresidente sentenció: “A mí me ha tocado luchar toda la vida, entonces la presidencia no era mi fin. Por qué me tengo que retirar, si yo sigo preocupado por el país. En un mes cumpliré 69 años, pero mientras Dios me tenga con salud, ¿Por qué me debo retirar?”.



En febrero de este año le hicieron la misma pregunta al exmandatario. En el portal antioqueño IFM Noticias, el expresidente Álvaro Uribe Vélez les respondió a quienes le sugerían que dé un paso al costado y renuncie a la política.



El exsenador aseguró que sabe que es incómodo para muchos. “Es que yo molesto más, escribo tuits desde las 4 de la mañana, estoy activo y estoy al frente de un partido”; pero puntualizó que aún tiene mucho que aportarle al país.



“¿Por qué me voy a retirar si yo creo en la economía fraterna, no en el odio de clases?, ¿por qué me voy a retirar si yo toda la vida he trabajo por esta democracia y, si bien tuve el honor de ser presidente de Colombia, mis preocupaciones por el país siguen vigentes?, ¿por qué me voy a retirar si estoy en la tarea de agitar tesis y de promover nuevos liderazgos? Eso de promover nuevos liderazgos, en mi condición y en mi edad, es una tarea que yo acojo con mucho entusiasmo. Vamos a seguir en eso”, declaró en ese momento el exmandatario.



