'Me produce dolor que me vinculen con compra de votos': Uribe

El expresidente Álvaro Uribe se refirió este viernes a la supuesta vinculación de la asistente de su UTL María Claudia Daza con hechos conocidos en unas interceptaciones al señalado narcotraficante José Antonio 'Ñeñe' Hernández, en las que habla con una mujer sobre la posible compra de votos en la campaña presidencial de Iván Duque en 2018 en varios municipios de La Guajira.

El empresario Josue Guillermo 'Ñeñe' Hernández, quien ha sido vinculado con narcotráfico, fue asesinado en Brasil en mayo del año pasado.



En los últimos días su nombre volvió a los titulares de los medios de comunicación luego de conocerse las transcripciones de unas grabaciones en las que el empresario habla con una mujer sobre la supuesta compra de votos para la campaña del presidente Iván Duque en 2018. En los audios se menciona tanto a Duque como a Uribe.



Según muestra la investigación, existen fotos del expresidente Uribe con 'Ñeñe' Hernández y la publicación de un trino lamentando su fallecimiento.

En las últimas horas se señaló a María Claudia Daza, asesora de la UTL de Uribe, de ser la mujer que aparece en las grabaciones.



Frente al tema, el exmandatario aseguró en BLU Radio que "a raíz de este escándalo, ella (María Claudia Daza) me ha dicho es que ella desde la infancia ha sido amiga de Mónica Urbina, la esposa de 'Ñeñe' Hernández".



Uribe agregó que esa relación "no incluyó solicitudes de dineros para campañas, menos de compra de votos”.



No obstante, el exmandatario dijo que si se llega a comprobar que Daza estaría involucrada en este escándalo "sería gravísimo, tendría que despedirla y tendría que ponerme a que investiguen todo lo de mi oficina".

El jefe natural del Centro Democrático aseguró que cuando puso un trino lamentando la muerte de 'Ñeñe' Hernández él no sabía que el empresario estaba vinculado con narcotráfico.



“Yo no conocí al ‘Ñeñe’ Hernández ni fui amigo de él. Hay una foto mía, estuve preguntando ayer donde fue esa foto, me dijeron que en una reunión política donde había mucho ganadero, en Cenfar, en Bucaramanga. La verdad es que muchas personas se toman fotos conmigo. Existe esa foto", dijo Uribe.



"Me produce dolor que me vinculen con compra de votos y que deslegitimen la elección del presidente Ivan Duque. Nosotros hemos sido muy rigorosos en los temas de dinero de campaña", agregó el exmandatario.



