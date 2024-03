Álvaro Uribe dice que 'la ley de punto final es inaplicable en Colombia'

El expresidente Álvaro Uribe Vélez expuso varias de sus preocupaciones a propósito de los procesos de paz que se adelantan en Colombia y dijo que la ley de punto final propuesta por los ex-Farc es inaplicable en Colombia.



"La ley de punto final: es inaplicable en Colombia. De manera pública he propuesto una amnistía política, no penal, por una vez, para recuperar derechos políticos de condenados. Será necesario dado el antecedente de impunidad absoluta con la Farc y aquello que se asoma con el Eln y otros", expuso el jefe del Centro Democrático en una extensa publicación en su cuenta de la red social X.



Además, insistió en que hay riesgo de impunidad en las negociaciones con el Eln y el 'Estado mayor central', tal y como sucedió, según él, con la extinta guerrilla de las Farc.



"Puede haber dos problemas con el nuevo intento de paz con el Eln: la destrucción que quieran hacer al modelo democrático y el espejo de impunidad absoluta otorgada a la Farc".



A propósito de las negociaciones con el 'Estado mayor central', principal disidencia de las Farc, el exmandatario aseveró que "a este proceso se oponen el pésimo precedente de renegociar con quienes desertaron del beneficio de la impunidad absoluta. Además y más grave, el poder opresor que ejercen en regiones, como también sucede con el Eln".



ablo Beltrán (izq.) e Iván Cepeda (der.) estrechando manos frente a Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno en la negociación con el Eln. Foto: Federico Parra. AFP

Además, criticó que los antiguos comandantes de las Farc, hoy dirigentes del partido político Comunes, y quienes fueron "beneficiarios del indulto innominado o disimulado, ya quieren acabar con la JEP que impusieron. Para sus delitos atroces no les sirve la sanción ilegal e irrisoria de restricción temporal de movilidad y de residencia, que, si el proceso fuera serio, se debió imponer antes de llegar al Congreso".



"La cárcel puede que no resocialice, pero la falta mínima de cárcel da mal ejemplo y estimula a delinquir", añadió el exjefe de Estado.

Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko'. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Uribe, afirmó, además, que si bien el expresidente Duque no eliminó ni modificó la JEP, no es culpable de incumplimiento del proceso con la Farc, que define como espurio e inviable desde el comienzo.



"Proceso obstaculizado por la impunidad absoluta, el costo y la indulgencia con el narcotráfico y el secuestro. El Gobierno de entonces renunció a continuar la desmovilización de guerrilleros, así fuera uno a uno. También se echó para atrás en la extensión del Plan Colombia, motejado como de bases gringas. El país habría quedado sin narcotráfico y los cabecillas obligados a un acuerdo razonable o a esconderse en el extranjero", complementó el mandatario.

La llegada de Mancuso

El expresidente Uribe volvió a pronunciarse sobre el regreso del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso al país, quien fue designado gestor de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de la política de 'paz total'.



"Nada me aterra cuando pienso que se cambió autodefensa por asesinato y desaforo de dinero. Hubo jactancia de control territorial y de órganos del Estado ante el silencio de muchos de sus voceros. Entonces ¡por qué extrañarse de su alianza con los enemigos de la víspera para vengar la autoridad que no pudo someter!", escribió el jefe del Centro Democrático.

Salvatore Mancuso. Foto: Policía Nacional

"Que Mancuso sea gestor de paz para algunos conviene y para otros no. Las razones tienen más intención de amenaza política que de paz. Pero la discriminación es inexplicable. Los hay que fueron extraditados, tuvieron muchos años de cárcel en los Estados Unidos, regresaron y continúan presos en Colombia. Tenemos ejemplos como Rodrigo Tovar (Jorge 40) o Carlos Jiménez (Macaco). ¿Qué tienen qué decir para que los nombren gestores de paz, deben acusarme? No los conozco, ni un saludo me he cruzado como en varias ocasiones lo hice con Mancuso", complementó.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA