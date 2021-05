A Duque le ha faltado autoridad: Álvaro Uribe

A un mes de protestas en el país que ha dejado en los últimos dos días 13 personas muertas en el Valle del Cauca, el expresidente Álvaro Uribe, en entrevista con el diario El Mundo, de España, aseguró que al presidente Iván Duque le ha faltado autoridad en medio del paro, y que el presidente Nicolás Maduro está detrás del vandalismo en las protestas.



Además, habló sobre las elecciones para 2022.

¿Le ha faltado autoridad (al Gobierno? Le pregunta al jefe natural del Centro Democrático. "Sí, le ha faltado. La tiene que fortalecer, lo digo de la manera más constructiva, y es factible por el profesionalismo de las fuerzas armadas", aseguró.



Este nuevo mensaje se suma a otras críticas que el partido del mandatario ha hecho desde que fue radicada la reforma tributaria, que dio inicio a la protesta social.



Incluso, en la entrevista con el diario español, Uribe advierte que la razón por la que el paro se ha prolongado durante un mes es porque existe una inconformidad social comprensible por el delicado problema social que hay en el país y por "una reforma tributaria equivocada, que mi partido pidió retirar".



Pero agrega que parte del problema se debe a que las Fuerzas Armadas están debilitadas debido a que en el acuerdo de paz se les puso “de igual a igual con el terrorismo y después las sometieron a una justicia impuesta por las Farc”. Y aseguró que se ha usado el tema de los derechos humanos para “debilitarlas”.



Frente a los hechos vandálicos, dice que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro está detrás del vandalismo en las protestas y que la mala imagen de Colombia en la comunidad internacional es injusta y desajustada con la realidad. Y también pide el apoyo de la justicia para que mande a "los vándalos" a la cárcel y medidas concretas sociales para atender la inconformidad por la pobreza.

Frente a las elecciones presidenciales de 2022, el exsenador dice que le da miedo que el próximo año "quieran convertir el país en una segunda Cuba o en una tercera Venezuela" que no necesariamente "tenga una ola de expropiaciones como Chávez, pero sí una de regulaciones que haga inoperante la empresa privada".



"Colombia, por la vía democrática, tiene esperanza", apunta seguidamente.



Y señala que durante el paro se ha presentado un “vandalismo orquestado” cuyo propósito principal es “imponer un resultado electoral el año entrante”.



De otros, lado reconoció que la situación también se debe a una pobreza de cerca del 42 por ciento, pero que el Gobierno evitó que no fuera del 50 por ciento.



"Se puede pasar una reforma tributaria en la que pague más el 1 por ciento más rico del país", sentenció.



Con respecto a la visita de la CIDH señala que no se opone al debate y que "lo importante es que se cuente todo. Que son 1.040 policías heridos, un capitán y un patrullero asesinados, intentos de quemar policías vivos. Y los excesos de la fuerza pública no están protegidos por la impunidad".



Finalmente, el exmandatario habló sobre su futuro en la política.



Sectores políticos aducen que Uribe y Petro representan los extremos que polarizan. ¿Si usted dejara la política bajaría la tensión?, le pregunta El Mundo.



"A los seres humanos hay que juzgarlos por los hechos. En el periodo 2002- 2010 se redujo sustancialmente la inseguridad, mejoró la economía y bajó la pobreza (...) Sigo pensando que necesitamos un país seguro con apoyo a la iniciativa privada, el mejoramiento de los trabajadores, sin odio de clases y un estado austero, con economía fraterna. ¿Eso es polarizar?", respondió Uribe.



