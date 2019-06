'Lo que hay que decirle a Naciones Unidas es que respeten': Uribe

El expresidente Álvaro Uribe cuestionó en la mañana de este jueves el pronunciamiento de algunos miembros de la ONU que, desde Ginebra, señalaron que el Gobierno Nacional está incitando a la violencia contra los ex integrantes de las Farc.



Ante esto, Uribe salió en defensa del Gobierno pero se lamentó de que la respuesta de algunos funcionarios ha sido muy tibia.

Esta semana, desde Suiza, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, y el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas hicieron un duro pronunciamiento sobre la situación en el país: “Instamos al Gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las Farc-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida”.



Y esto desató la molestia del expresidente, quien esta mañana se pronunció sobre el asunto desde el Capitolio

El expresidente @AlvaroUribeVel aseguró que "hay que decirle a Naciones Unidas es que respeten, que este es un gobierno decente". pic.twitter.com/7uJsarcaEO — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) 6 de junio de 2019

"Naciones Unidas está actuando de manera que no hay garantía para la democracia colombiana. ¿Cómo se le ocurre al representante de Naciones Unidas decir que el gobierno está incitando a la violencia contra los desmovilizados?", cuestionó el jefe del Centro Democrático.



Y enseguida dijo que "la respuesta de algunos funcionarios es muy tibia" y por eso añadió que "lo que hay que decirle a Naciones Unidas es que respeten, que este es un gobierno decente".



El expresidente aseguró que las Naciones Unidas "sabían que la JEP iba a liberar a Santrich" y por eso se preguntó "¿Qué garantías dan las Naciones Unidas para el país?



"¿Qué ha dicho? Naciones Unidas sabe que esos grupos disidentes están preparando acciones terroristas (...) ¿Qué hace Naciones Unidas sabiendo? ¿Qué dicen? ¿Por qué no protegen a Colombia?", cuestionó Uribe.



"Que Márquez anda con 400 individuos armados en Venezuela, merodeando cerca de la frontera. ¡Eso es muy grave! Yo por eso he hecho en redes sociales esta denuncia contra las Naciones Unidas”, dijo.