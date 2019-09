'Qué tonto yo, cómo me dejé engañar de Santos': Uribe

En medio del debate y la indignación que ha generado en el país el anuncio del exnegociador de paz 'Iván Márquez' de rearmarse junto a Jesús Santrich, El Paisa y otros exjefes y disidentes de la Farc, los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe se han lanzado cuestionamientos en las últimas horas.

El expresidente Santos, quien estuvo en Bucaramanga presentando su libro 'La batalla por la paz', dijo desde esa ciudad que tenía "un problema", y era que "cada vez entiendo menos al expresidente Uribe".



Sobre la propuesta de Uribe de desmontar los acuerdos de la Constitución, Santos dijo que no están en la Constitución porque en el marco de la negociación con los del No se acogió una propuesta de ellos en el sentido de que no los incluyeron.



(Lea también: ‘Cada vez entiendo menos al expresidente Uribe’: Juan Manuel Santos)



“Yo no entiendo porque el expediente Uribe, apenas sucede lo que sucedió, sale decir que se desmonten de la Constitución los acuerdos, y es que no están montados porque él mismo negoció y nosotros lo aceptamos que no los incluyeron” (sic), dijo. “Por eso digo yo que cada vez me resulta más difícil entender al expresidente Uribe”, agregó.



Este domingo Uribe dijo que "Santos 'salvó a Santrich de la extradición. Se escurre que como Pte dije que para la elegibilidad habría que hacer reforma constitucional, una hipótesis. Qué tonto yo, cómo me dejé engañar de Santos!".

Santos prometió no subir los acuerdos a la Constitución, lo hizo y salvó a Santrich de la extradición. Se escurre que como Pte dije que para la elegibilidad habría que hacer reforma constitucional, una hipótesis. Qué tonto yo, cómo me dejé engañar de Santos!@WRadioColombia — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 1, 2019

ELTIEMPO.COM