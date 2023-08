La 'influencer' Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia', aseguró que había recibido invitaciones por parte del expresidente Álvaro Uribe. Al respecto, el jefe del Centro Democrático rechazó los señalamientos.

(Puede leer: 'Jamás alegrarme del dolor': reacción de Álvaro Uribe a captura de Nicolás Petro).

La empresaria de 'keratinas' dijo que no había vuelto a hablar con Uribe desde que tuvieron una reunión en 2021. Sin embargo, reveló que había recibido supuestamente llamadas en las últimas semanas.

"Me llamó hace como 15 días para que fuera a la finca de él en Medellín", comentó en entrevista con Eva Rey. Eso sí, 'Epa Colombia' dejó claro que no asistiría a ningún encuentro porque no quería "escándalos".

De hecho, recordó las críticas que recibió años atrás al ser grabada con el exmandatario: "Me dieron demasiado duro, perdí como 300.000 seguidores. La gente afuera me decía de todo".

En ese video aparecieron comiendo empanada y hasta haciendo imitaciones. "Amiga, vuélvete una influenciadora como 'Epa'. Sigue el ejemplo", decía el expresidente.

(Además: 'Epa Colombia' reveló cuánto le costó la inseminación para quedar embarazada).

Incluso, la bogotana aseguró que la senadora Paloma Valencia también la habría buscado. "Yo no me quiero ver con nadie, porque después dicen que 'Epa' se vinculó... A mí me gusta estar alejada de todo ello".

'No hablo con ella desde la reunión que tuvimos': Uribe sobre 'Epa Colombia'

El expresidente Álvaro Uribe respondió a las declaraciones de la 'influencer'.

"Me daría mucho gusto que Epa Colombia nos visitara en nuestra casa, pero no he tenido la oportunidad de invitarla porque no hablo con ella desde la reunión que tuvimos", sentenció.

(Siga leyendo: 'En muchas zonas nuestros votantes no pueden tener candidatos': Álvaro Uribe).

Me daría mucho gusto que EPA Colombia nos visitara en nuestra casa, pero no he tenido la oportunidad de invitarla porque no hablo con ella desde la reunión que tuvimos — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 6, 2023

Así mismo, el partido Centro Democrático expresó que las afirmaciones de la empresaria "no corresponden a la realidad".

"El expresidente Álvaro Uribe no se ha comunicado con ella recientemente y tampoco le ha realizado invitación alguna", reiteraron.

Las afirmaciones hechas por Danerly Barrera, conocida como 'Epa Colombia' no corresponden a la realidad.



El expresidente @alvarouribevel no se ha comunicado con ella recientemente y tampoco le ha realizado invitación alguna. pic.twitter.com/2OnDRbNa5f — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 6, 2023

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS