El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso por el delito de calumnia agravada luego de que este, durante una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), vinculó al exmandatario con la muerte del alcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo Díaz.



"De acuerdo con lo que anuncié ya mis abogados denunciaron en mi nombre a Salvatore Mancuso, quien me acusó falsamente de haberle quitado la seguridad al alcalde del Roble, Sucre, para que ellos, los paramilitares, lo asesinaron", aseguró Uribe y agregó que en Estados Unidos, donde está el excomandante paramilitar, adelanta procesos legales.



Uribe se refiere puntualmente a las declaraciones que hizo Mancuso el 15 de mayo, en las cuales afirmó que el asesinato del alcalde Eudaldo León Díaz Salgado, quien hizo denuncias sobre nexos de políticos con paramilitares, "fue una solicitud directa, creo que fue del Gobernador, no recuerdo con exactitud en este momento. Sé que en un consejo comunitario él denunció, ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos".



De acuerdo con lo que anuncié ya mis abogados denunciaron en mi nombre a Salvatore Mancuso quien me acusó falsamente de haberle quitado la seguridad al alcalde del Roble, Sucre, para que ellos, los paramilitares, lo asesinaron.



El exmandatario se ha pronunciado en diferentes oportunidades sobre esta declaración, las cuales han dicho los paramilitares durante varios años, pero hasta ahora no han aportado pruebas de esos señalamientos contra el exjefe de Estado.



Uribe, por su parte, ha dicho que tras las denuncias de Díaz, durante esos años él mismo "pedía protecciones, nadie que me conozca puede decir que habría ordenado quitarle protección a un alcalde amenazado".



De hecho, después de las declaraciones de Mancuso, quien será nombrado como gestor de paz por el presidente Gustavo Petro, el jefe del Centro Democrático narró que "el General Teodoro Campo Gómez, quien para entonces era Director de la Policía, al preguntarle esta mañana por las declaraciones del señor Mancuso, me dijo inicialmente “que nadie le habría quitado la protección al Alcalde”. En la misma conversación pedí al General que me ayudara con una investigación, la más completa posible".

Agregó que diciendo que esa tarde "me llamó y me informó que el Coronel Norman León Arango, quien al alcalde del Roble le tenía asignado un escolta de la policía, y le dijo que "de acuerdo con la averiguación del General Teodoro Campo el Alcalde contaba con dos escoltas adicionales contratados por el municipio; no aceptaba que la Policía o la Armada le aumentaran escoltas; y, con frecuencia se evadía de ellos como lo hizo para acudir a la cita que lo condujo al secuestro y asesinato".



Asimismo, el exmandatario dijo en su momento que Mancuso lleva todos estos años "con amagos maliciosos" de denuncias que apenas insinuaba con la excusa de amenazas a su familia "que nada tiene que sentir de mi Gobierno y menos de mi persona".



