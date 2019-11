Álvaro Uribe denuncia que le bloquearon su cuenta de Twitter

El expresidente Álvaro Uribe denunció a las 10:40 de la mañana de este jueves a través de Facebook que su cuenta de Twitter, su plataforma favorita de comunicación, fue bloqueada.

"Hace ya varios minutos bloquearon mi cuenta de Twitter. Me encontraba desde tempranas horas de la mañana difundiendo noticias de medios serios sobre bloqueos y actos vandálicos", denunció el jefe del Centro Democrático.



"Defiendo la protesta. Yo también he protestado, pero así como todos tenemos derecho a la protesta, todos tenemos la obligación de denunciar la violencia, el vandalismo, los bloqueos", dijo el expresidente, quien no acusó a nadie de lo que, según él, ocurrió.



"Ojalá restablezcan la cuenta de Twitter que he utilizado", fue el epílogo de su breve mensaje a través de Facebook.

En todo caso cuando los seguidores del exmandatario pueden consultar la cuenta de twitter, ya que aunque está bloqueda sigue activa. Es más, su último trino fue publicado sobre las 9:55 de la mañana.



