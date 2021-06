Uribe defiende militarización en caso de bloqueos

El expresidente Álvaro Uribe se refirió este lunes, mediante un comunicado, a algunas de las soluciones que, en su opinión, necesita el país para superar la crisis que se vive actualmente.

En el texto, divulgado en sus redes sociales, también hace una defensa del uso de las Fuerzas Militares en caso de bloqueos o vandalismo.



"La militarización, en casos de bloqueos, vandalismo o violencia interna, no tiene una connotación bélica, es un instrumento legítimo para restablecer el orden", manifestó Uribe.



Para el exmandatario, tanto la asistencia militar como el accionar del Esmad ayudan a disuadir a los violentos "que hoy muestran mayores niveles de agresividad"



"La asistencia militar a la Policía o al Esmad, ayuda a disuadir a los violentos, cuya agresividad ante una policía heroica, que requiere apoyo, genera enfrentamientos que dejan heridos, contusos, muertos, que se aprovechan para desacreditar a nuestra institucionalidad armada que es democrática y para su honra no es beneficiaria de impunidad", indicó Uribe.



Como ya lo había hecho en varias oportunidades en los últimos días, el exmandatario volvió a pedir autoridad.



"La autoridad firme, con capacidad disuasiva eficaz y transparente, evita la escala que empieza en la legítima defensa y llega al paramilitarismo", dijo uRIBE.



También habló de reformas a la justicia y los órganos de control.

Este es el comunicado del expresidente:

Urgencia parlamentaria de soluciones sociales para la juventud y la pobreza; frente a la violencia disuasión policiva y militar



1. Las soluciones sociales y los recursos son inaplazables.



2. Ojalá parlamentarios de varios partidos presenten con urgencia un proyecto que los unifique para superar la pobreza extrema, acelerar la superación de la pobreza monetaria, apoyar el empleo y las soluciones a la juventud.



3. Las circunstancias del país no dan espera ni se entendería un receso parlamentario sin decisiones sobre estas materias.



4. De acuerdo con la Constitución, el Presidente de la República es el Jefe y el Responsable del orden público.



5. La competencia de gobernadores y alcaldes en orden público no puede desconocerla autoridad del Presidente.



6. La facultad presidencial para militarizar deriva directamente de la Constitución y además del Código de Convivencia, conocido como Código de Policía. En este caso toma el nombre de Asistencia Militar.



7. La militarización, en casos de bloqueos, vandalismo o violencia interna, no tiene una connotación bélica, es un instrumento legítimo para restablecer el orden.



8. La Asistencia Militar a la Policía o al Esmad, ayuda a disuadir a los violentos, que por el adoctrinamiento y el poder del narcotráfico hoy muestran niveles mayores de agresividad.



9. La Asistencia Militar a la Policía o al Esmad, ayuda a disuadir a los violentos, cuya agresividad ante una policía heroica, que requiere apoyo, genera enfrentamientos que dejan heridos, contusos, muertos, que se aprovechan para desacreditar a nuestra institucionalidad armada que es democrática y para su honra no es beneficiaria de impunidad.



10. La Asistencia Militar de la ley o la Militarización derivada de los deberes Constitucionales, solamente tienen unos límites, por supuesto los superiores, el respeto a los Derechos Humanos, a los Derechos Fundamentales y a los Tratados sobre la materia que vinculan a Colombia.



11. La autoridad firme, con capacidad disuasiva eficaz y transparente, evita la escala que empieza en la legítima defensa y llega al paramilitarismo, superado entre 2002 y 2010.



12. Sin duda, la justicia y los órganos de control no pueden ser ajenos pero necesitan reformas.



