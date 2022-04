El expresidente Álvaro Uribe Vélez salió en defensa de la candidata presidencial de Verde Oxigeno, Ingrid Betancourt, después de los duros cuestionamientos que ha recibido por parte de distintos sectores políticos, tras conocerse que han habido una serie de acercamientos entre ella y el Centro Democrático.



"¡Por qué maltratan a la dra Ingrid!", escribió el exmandatario por medio de su cuenta de Twitter.



(Lea también: 'Te he admirado': Francia Márquez le responde nuevamente a Marbelle).

Y añadió: "Yo no he robado un peso; He manejado los recursos públicos con transparencia y austeridad; No he financiado la política con mermelada ni con contratos del Estado; No entregué a SaludCoop-CaféSalud-Caprecom-etc a políticos que las saquearon".



Desde el partido de Gobierno, otros miembros también han respaldado a Betancourt. Por ejemplo, la senadora Paloma Valencia dijo que “la naturaleza del centro en teoría debería ser precisamente tener puentes con las otras ideologías. Lo raro del ‘centro’ colombiano es que es sectario y polarizador”.



(Le puede interesar: 'Ahora sí es del partido': Ingrid responde a De La Calle por reclamos).

¡Por qué maltratan a la dra Ingrid!



Yo no he robado un peso;



He manejado los recursos públicos con transparencia y austeridad;



No he financiado la política con mermelada ni con contratos del Estado;



No entregué a SaludCoop-CaféSalud-Caprecom-etc a políticos que las saquearon — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 2, 2022

Y añadió: “Me parece que Ingrid Betancourt entiende que Colombia necesita una coalición amplia para defender la democracia. El Centro Democrático no tiene candidato. Ha hecho política sin maquinarias ni corrupción”, comentó la senadora uribista".



Todo comenzó este jueves, cuando Betancourt le dio unas declaraciones a un grupo de periodistas. Uno de ellos le preguntó si estaría dispuesta a reunirse con el expresidente. Y la candidata le respondió: "Con el doctor Álvaro Uribe gratitud porque le debo mi libertad, pero también ampliar la posibilidad de dialogar con todo el mundo. Él en este momento está en una situación complicada. Todo el mundo lo rechaza. Para nosotros es importante, si hay una voluntad de acabar con las maquinarias, que venga de cualquier espectro ideológico".



(Siga leyendo: Lo que ha dicho Ingrid Betancourt sobre sus acercamientos con Álvaro Uribe).



POLÍTICA