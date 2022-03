El tiempo para el proselitismo en plaza pública terminó, pero los señalamientos en medio de la contienda electoral parecen no acabar. Esta vez el aspirante presidencial Gustavo Petro, realizó afirmaciones que han generado controversia en las esferas políticas al aseverar en una entrevista para El Colombiano, que “no hay democracia en Colombia”.



“La democracia no es simplemente que haya elecciones. La democracia es que no se compren los votos, que no se haga fraude en las mesas, que no haya hambre. La democracia no es una sociedad absurdamente desigual", dijo Petro para el medio citado.

Sobre estas declaraciones, el expresidente Álvaro Uribe, arremetió diciendo que Petro es un “desagradecido con nuestra democracia”, y mencionó, además, que el líder del Pacto Histórico fue indultado por el Estado, luego de que hiciera parte del grupo M-19.



“Yo mismo como senador de la República, y hoy me lo critican mucho, promoví el indulto al M-19, todo eso se les perdonó, para que venga este desagradecido con nuestra democracia a decir que no hay democracia solamente para sacar una excusa, procurar llegar al poder y destruirla”, señaló Uribe, durante su recorrido en la isla de San Andrés.

Noticia en desarrollo...

POLÍTICA

Síganos en: @PoliticaET