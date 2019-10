Las claves del discurso de Uribe tras su indagatoria en la Corte

Colombia vivió un hecho histórico este martes. Por primera vez en la historia un expresidente, aunque acudió en calidad de senador, asistió a una indagatoria en la Corte Suprema de Justicia por una investigación que se adelanta en su contra. Álvaro Uribe Vélez es investigado por el alto tribunal por presunta manipulación de testigos.



Después de una jornada que duró más de siete horas, el jefe del Centro Democrático llegó a la sede del partido para hacer una declaración, a propósito de la diligencia judicial.

Durante una hora y 20 minutos el hoy senador habló acerca del proceso que se adelanta en su contra e insistió en su inocencia, aseguró que respeta las instituciones y reiteró que seguirá trabajando por la democracia en el país. Acá algunos puntos claves de su discurso.

Respeto al magistrado Reyes

"El señor magistrado que condujo hoy la indagatoria procedió en su deber, no tengo queja". Así se refirió Uribe acerca de César Augusto Reyes, el togado encargado de llevar la investigación.



Según el exmandatario, él acudió al alto tribunal con respeto, por lo cual espera que Reyes lo haya sentido. “Creo que él debió percibir mi respeto a la justicia y mi afán por la verdad”, agregó.



De igual forma, reiteró que es un respetuoso de las instituciones, pese a que en el pasado tuvo “discrepancia con algún grupo de magistrados”.

Álvaro Uribe llegando este martes a la Corte Suprema de Justicia. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

'No hubo manipulación de testigos'

Uribe dijo, de manera enfática y rodeado de sus copartidarios, que en ningún momento hubo manipulación de testigos y todo lo que ha hecho es buscar la verdad. Además, rechazó que se piense que su intención es inducir a la Corte Suprema de Justicia a cometer un error.



“Recuerdo que aquél día de la compulsa, de la absolución a mi acusador y de la injusta compulsa contra mi persona, puse un twitter en el cual dije: invito a los colombianos que conozcan de testigos manipulados en mi contra que informen, y a los que sepan de conductas mías violatorias de la ley, que lo digan”, aseveró Uribe.



(Además: 'El magistrado que me indagó procedió en su deber, no tengo quejas')



Y agregó que “todo lo que yo busqué fue afanosamente la verdad, la defensa del bien superior de mi honra y el pedido de que la justicia por el bien superior de su respeto investigara, pero la justicia concluyó en el llamamiento a indagatoria que la información que yo le enviaba era para inducir a error y que eso estaba configurando un delito de fraude procesal”.



“Nosotros tuvimos tres constantes: obsesión, decir la verdad, nunca se me ocurrió ir a buscar un testigo, mandaba a constatar la información que me llegaba, y todo elemento probatorio pedía que se allegara a la Corte”, puntualizó el jefe del Centro Democrático.

Cuestionamientos a Barceló

A propósito del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, quien llevó la primera parte de la investigación en contra del expresidente, Uribe cuestionó algunas actuaciones.



Afirmó que le “duele que el magistrado Barceló le hubiera dicho a Semana que me iba a indagatoriar y a Néstor Morales, y que yo lo hubiera sabido a través de Gonzalo Córdoba. Cuánto me duele que Jaime Granados me hubiera contado que en el Club El Nogal el periodista Néstor Morales le dijo que Barceló le había dicho que me iban a meter a la cárcel y me iba a indagatoriar. Cuánto me duele que un grupo de colombianos que estaban en una reunión donde se encontraba la anterior ministra de Justicia hubieran salido conmovidos de esa reunión porque el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Linares, les dijo que el doctor Barceló le había comunicado que me iban a meter a la cárcel”.

Aquí seguiré, con los crocs caminando Colombia y asistiendo a la Corte de la Justicia FACEBOOK

TWITTER

Uribe agregó que expresó su dolor para que Colombia haga una reflexión. Y afirmó, de manera enfática, que el tema no es contra la institucionalidad, “sino por proceder de individuos”.



En su relato recordó la ocasión en que junto a su esposa, Lina Moreno, tomó la decisión de abandonar el Senado para defenderse, pues no podría dedicarse de lleno a su trabajo legislativo. De ahí que hubiera enviado una carta en este sentido al presidente de la corporación de entonces, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías.



No obstante, justo cuando ya la decisión era un hecho, escuchó que Barceló había llamado en persona a varios de los panelistas que participaban en el programa Hora 20, de Caracol Radio, para anunciar que Uribe hacía eso para “escabullirse” de la Justicia. Eso hizo que el exmandatario decidiera dar marcha atrás porque él nunca ha sido un cobarde y siempre ha actuad de frente al país.

El discurso del No, a propósito del respeto institucional

Hablando acerca del respeto a las instituciones que, afirmó, tienen él y los miembros de su partido, Uribe recordó cuando el No ganó el plebiscito por la paz, en octubre del 2016.



“Nosotros en lugar de desafiar las instituciones, lo que propusimos fue un acuerdo nacional. Nos pareció de la mayor gravedad que el gobierno de entonces enmendara el plebiscito perdido, no con otro plebiscito, no con una consulta al pueblo, sino con una proposición en el Congreso, finalmente avalada por la Corte Constitucional. Pero hemos preferido la crítica de sectores inconformes con esas decisiones, que entrar a desafiar las instituciones”.

Uribe pronunció un discurso de más de una hora en la sede del Centro Democrático, después de la indagatoria en la Corte. Estuvo acompañado por sus abogados y miembros del partido. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

En defensa de Álvaro Hernán Prada

Uribe salió en defensa del representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, quien está involucrado en la investigación del expresidente.



Narró que en una oportunidad habló por celular con Prada, quien le dijo que hay un testigo Monsalve que acusa al exjefe de Estado y a su hermano, Santiago Uribe, y ahora “quiere decir la verdad”.



“Todo lo que le dije es que ojalá diga la verdad, que ahí está en la interceptación (…) Álvaro Hernán Prada no ha hablado conmigo sino por una línea, una sola que está registrada”.



(Le sugerimos leer: Senador Uribe quedó formalmente vinculado al proceso: Corte Suprema)



Además, dijo que a lo largo de su vida, “nunca a jóvenes que han trabajado conmigo en todas partes y a esta juventud que está en el partido, nunca la he inducido a un delito ni a una mentira. A mí me duele que acá afecten a Álvaro Hernán Prada, lo único que hizo Álvaro Hernán Prada fue de buena fe decirme esto”.



Por último celebró que la Corte llamó a Prada este martes y le dijo que aplazaban la diligencia de indagatoria de él, que estaba programada para este miércoles: “Ojalá la revoquen”, sentenció Uribe.

Los fines electorales

Uribe argumentó, como lo han hecho miembros de su partido, que todo este proceso tiene como propósito perjudicar al Centro Democrático en las elecciones.

Recordó que este es un proceso de varios años, pero solo tomó solidez en época electoral.



“Nada pasa en el 15, en el 16, en el 17, pero en febrero el 18, a pocos días de la elección del Congreso, estalla otro escándalo en mi contra (…). Un proceso que había empezado en el 2012 lo falla, al contrario de toda lógica, pocos días antes de la elección del Congreso 2018 y absuelven a mi acusador, el de las 21 visitas a las cárceles, el de la ONG que le había pagado a la familia de uno de los testigos falsos y me acusan a mí con una compulsa de copias (…). Y qué daño electoral me hicieron”.

En cuentas de Uribe, citando a “estudiosos de la opinión pública”, se vieron perjudicados, aproximadamente, con no menos de 1’800.000 votos para las legislativas.

Y agregó que también la intención de sus opositores era afectar la campaña de Iván Duque “a través de deteriorar mi reputación”: “Cuánto me duele que en plena campaña electoral del presidente Duque el rumor en los medios informados de Bogotá era que pronto me meterían a mí a la cárcel y el único que no estaba enterado era yo”.

'Aquí seguiré'

Al cierre de su discurso, en medio de vivas, Uribe le envió un mensaje al presidente Iván Duque y respaldó varias de sus iniciativas: "Lo único que queremos es su éxito", aseveró.



El discurso lo remató diciendo: “Aquí seguiré, con los crocs caminando Colombia y asistiendo a la Corte de la Justicia cuantas veces sea necesario, pero trabajando para esculpir mi patria democrática”.



