Carlos Holmes, un ejemplo / Opinión

Estábamos de 20 años, asistíamos a las convenciones del Partido Liberal con todo entusiasmo. Estudiábamos en universidades de mayorías marxistas que no anticipaban más camino que alguno de los modelos comunistas de la época.

Defendíamos el Estado de derecho. Carlos Holmes, en la Universidad del Cauca, y yo, en la de Antioquia. Desde aquellos años y durante los 48 siguientes, hasta su fallecimiento, su ecuanimidad y señorío nunca tuvieron alteraciones. Fue un buen ejemplo para las expresiones de mis ímpetus.



Seguramente sus estudios en el Japón lo contagiaron de pragmatismo para la defensa de la mezcla entre las libertades, la seguridad, las políticas sociales y la empresa privada vigorosa.



Como primer alcalde popular de Cali, por un corto período de dos años, dejó un punto muy alto en diálogo permanente con la comunidad.



En el desempeño de comisionado de Paz de la administración del presidente Samper, me autorizó a crear la Comisión Regional de Paz de Antioquia, que presidió monseñor Isaías Duarte y tuvo la participación de los doctores Jaime Jaramillo Panesso y Sergio Fajardo. Su pensamiento mantuvo coherencia cuando 20 años más tarde defendimos el ‘No’ en el plebiscito. Era claro que la seguridad democrática es camino de paz y que esta debe ir en equilibrio con la justicia. Sabía que la impunidad absoluta es partera de nuevas violencias.



Carlos Holmes nunca consideró que el triunfo del ‘No’ era para derogar el acuerdo de La Habana. Insistió en el pacto nacional para reformarlo. Nuestro esfuerzo fue en vano.



Confieso que me impresionó la firmeza de su equilibrio para defender nuestra política de seguridad ante la Unión Europea y al tiempo negociar y obtener la ratificación de los Tratados de Diálogo Político y de Comercio.



Carlos Holmes era el demócrata que acariciaba la victoria, pero no lo resentía cuando le era esquiva. Lo puso de presente en la convención de 2013 y en el proceso de 2018, que escogieron candidatos únicos del Centro Democrático.



Con su tacto, sereno y claro, condujo al Grupo de Lima en el rechazo a la tiranía de Venezuela. Hizo brillar la coherencia del Gobierno en la materia, que no se opaca por la estabilidad de la tiranía. Ajeno a las vanidades, tampoco tuvo la de negociar por negociar.



Carlos Holmes, ministro de Defensa, se ganó el cariño y el respeto de los soldados y policías de Colombia. Esta combinación es esencial en la jerarquía de las Fuerzas Armadas, determinada por la disciplina frente a la Constitución y a los superiores.

Carlos Holmes fue una vida pública sin mácula. Las expresiones de dolor por su partida muestran que estaba anclado en el corazón de vibraciones tranquilas de los colombianos.



Toda la solidaridad a Alba Lucía, su señora; a su familia, representada en las letras de Iván Trujillo, uno de sus hijos. Al presidente Iván Duque, que ha perdido a un gran compañero.



Las palabras del joven Santiago Liévano Lara, su nieto de crianza, traen al corazón la semblanza humana de Carlos Holmes; su oratoria, su cultura, sus tesis generaban un deleite intelectual que se convertía en admiración y asombro por el ser que hablaba.



ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Expresidente de la República